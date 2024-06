House of the Dragon 2, Olivia Cooke parla di una scena molto piccante che è stata tagliata: "Era un casino"

News Serie TV

Nel primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon è stata tagliata una scena con Alicent che Olivia Cooke ha definito "animalesca".

La seconda stagione di House of the Dragon ha riportato la guerra tra Verdi e Neri sul piccolo schermo, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio. Stando a quanto rivelato da Olivia Cooke, nel montaggio del primo episodio si è deciso di fare a meno di una scena alquanto piccante con protagonista la sua Alicent, che l'attrice ha definito animalesca. Nell'argomentare senza entrare troppo nei particolari, Cooke ha espresso il proprio dispiacere in merito alla decisione presa.



House of the Dragon 2, Olivia Cooke rivela: Una scena di sesso "animalesca" tagliata dal primo episodio

Cresciuta a stretto contatto con Rhaenyra, Alicent è diventata una donna di potere nel momento in cui ha sposato Re Viserys I, dando ai Targaryen un erede maschio. Alla morte del Re, il trono è finito nelle mani di Aegon con l'aiuto di Alicent, alimentando di conseguenza uno scontro diretto con Rhaenyra. Ma il primo, concreto passo in avanti verso la Danza dei Draghi, la guerra civile che porterà alla rovina i Targaryen, è arrivato verso la fine della prima stagione, quando Aemond ha ucciso brutalmente Lucerys, il figlio di Rhaenyra, insieme al suo drago. È solo questione di tempo, ormai: la guerra tra Verdi e Neri è cominciata. Con il debutto della seconda stagione, Alicent è preoccupata e cerca più volte di trovare un po' di conforto tra le lenzuola con Ser Criston Cole. Peccato che il primo episodio abbia dovuto fare a meno di una scena piccante tra i due, a detta di Olivia Cooke. Ai microfoni di Elle, l'attrice ha spiegato che la sua Alicent avrebbe vissuto un momento "animalesco" tra le lenzuola che ha definito "un gran casino":

È stato un gran casino. Non era bella, ma è stata davvero divertente da realizzare. Era principalmente carnale e persino animalesca. Credo che Ryan [Condal, lo showrunner] abbia detto che non stavamo imparando nulla di più sui personaggi, e anche se non condivido, va bene così. È la sua serie tv. Sono sollevata dal fatto che, per quanto mi riguarda, mostrasse Alicent che provava piacere, il che è fantastico e non sembra gratuito. È come se stessimo raccontando una storia.

La sua relazione con Viserys non era affatto passionale, come il pubblico ricorderà dalla prima stagione, mentre con Criston Cole l'intesa c'è stata fin da subito. A detta di Olivia Cooke, la scena "animalesca" tagliata in fase di montaggio potrebbe anche spuntare a un certo punto grazie ai bloopers.



