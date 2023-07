House of the Dragon 2: Le riprese non si fermano nonostante gli scioperi di Hollywood

News Serie TV

La produzione della seconda stagione dello spin-off de Il Trono di Spade continua nel Regno Unito: gli attori britannici non sono tenuti a partecipare allo stato di agitazione proclamato dal sindacato SAG-AFTRA.

Lo sciopero della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), il sindacato che riunisce gli attori e gli artisti di televisione e radio di Hollywood, non influenzerà i lavori della seconda stagione di House of the Dragon. Variety fa sapere che che gli attori impegnati sul set della serie prequel de Il Trono di Spade non sono tenuti ad aderire allo stato di agitazione (iniziato ufficialmente a mezzanotte, ora di Los Angeles, di oggi venerdì 14 luglio).

House of the Dragon 2: Perché lo sciopero degli attori non influenzerà la produzione

Gli attori di House of the Dragon, che sono quasi tutti britannici, non fanno parte del sindacato SAG-AFTRA bensì dell'unione separata Equity. Secondo le leggi britanniche, i membri di Equity non sono autorizzati a unirsi allo sciopero SAG-AFTRA in segno di solidarietà. Le riprese dei nuovi episodi, iniziate lo scorso aprile nel Regno Unito, dovrebbero quindi proseguire regolarmente. La produzione, d'altronde, non era stata ostacolata neppure dallo sciopero della Writers Guild of America iniziato a maggio, visto che tutte le sceneggiature erano state già completate.

Gli effetti dello sciopero SAG-AFTRA

Il caso di House of the Dragon potrebbe tuttavia essere una rarissima eccezione perché, se lo sciopero entrerà nel vivo come preannunciato dalla presidente del sindacato Fran Drescher, Hollywood è a rischio paralisi totale. I negoziati tra SAG-AFTRA e AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) sono in una situazione di stallo e non è stato raggiunto un accordo su compensi, uso dell'intelligenza artficiale e altre questioni messe sul tavolo dagli artisti.

È la prima volta dal 1960 che gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood scioperano contemporaneamente. L'economia dell'intero settore potrebbe collassare se, oltre ai rallentamenti già dovuti allo sciopero degli sceneggiatori, dovessero saltare - come sta già accadendo in alcuni casi - i tour promozionali di film e serie, le interviste, gli eventi stampa come il tour stampa della Television Critics Association e molti altri eventi. Nel caso ve lo steste chiedendo: sì, se non sarà raggiunto un accordo entro il mese di agosto, anche il Festival di Venezia dovrà rinunciare alle star.

In Italia House of the Dragon (che ha appena ricevuto 8 nomination totali ai prossimi Emmy) è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, dove arriverà prossimamente anche la seconda stagione.