House of the Dragon 2: Il trailer dell'episodio finale promette una battaglia tra draghi senza pietà

In Italia l'ultimo episodio della seconda stagione sarà disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e in streaming su NOW, il prossimo 5 agosto: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Fuoco e sangue. Drago contro drago. Quella che andrà in scena domenica prossima nel finale della seconda stagione di House of the Dragon (in Italia lunedì 5 agosto su Sky e in streaming su NOW) sarà probabilmente la più grande battaglia tra draghi mai vista in tv. HBO ce ne dà un assaggio nell'anteprima che vedete qui sotto. I Verdi e i Neri si preparano a combattere, su più fronti, un nuovo atto della Danza dei Draghi, la guerra civile che ha messo l'una contro l'altra due fazioni di casa Targaryen e dalla quale non si può più tornare indietro.

Finale si Stagione: Stagione 2 - Video Anteprima del Finale di Stagione - HD

House of the Dragon 2: Cosa ci aspetta nell'ultimo episodio

Tutto, nella seconda stagione di House of the Dragon, ha portato a questo: lo scontro tra draghi - e rispettivi cavalieri - che rischia di ridurre in cenere tutti gli altri. "Marciamo verso il nostro annientamento", osserva Ser Criston Cole (Fabien Frankel) nel trailer mentre Rhaenyra (Emma D'Arcy) prepara i nuovi cavalieri di draghi, Daemon (Matt Smith) raduna l'esercito delle Terre dei Fiumi che ha creato e Alicent (Olivia Cooke) ammonisce il principe reggente Aemond (Ewan Mitchell) ricordandogli che con le sue azioni ha portato rovina e morte nei Sette Regni.

Sembra che nell'episodio finale vedremo il team dei Verdi e quello dei Neri organizzare la guerra su più fronti e intraprendere varie azioni militari che culmineranno in una battaglia nei cieli. Questa potrebbe essere molto più cruenta di quella vista nell'episodio 4 che ha portato alla morte di Rhaenys (Eve Best) e del suo drago Meleys. I Neri, da parte loro, potranno contare su tre draghi aggiuntivi cavalcati dai cosiddetti "semi di drago", cioè i bastardi Targaryen Addam, Ulf e Hugh. Per questo motivo, nel trailer vediamo Aemond che prova a bilanciare la situazione chiedendo alla sorella Helaena (Phia Saban) di scendere in battaglia con il suo drago Sogno di Fuoco. Qualunque sia l'esito di questo nuovo e sanguinoso atto della Danza dei Draghi, sappiamo che non sarà definitivo. House of the Dragon, infatti, è stata già rinnovata per una terza stagione da HBO.