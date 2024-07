News Serie TV

Il terzo episodio della stagione 2 di House of the Dragon ha mostrato per la prima volta Alys Rivers. Chi è e quale sarà il suo ruolo nei prossimi?

La seconda stagione di House of the Dragon sta preparando il terreno per la guerra tra Verdi e Neri. Il terzo episodio ha seguito Daemon Targaryen (Matt Smith) in una nuova impresa: quella di reclamare Harrenhal, la cui posizione strategica nelle Terre dei Fiumi darà un importante vantaggio ai Neri. Ed è durante la sua visita che incontra Alys Rivers, una guaritrice che lavora al servizio della Casa Strong che mostra appena le proprie potenzialità. Chi è, esattamente? E perché potrebbe avere un ruolo rilevante in futuro?

House of the Dragon 2: Chi è Alys Rivers e che ruolo avrà nella Danza dei Draghi?

Presentata come uno dei personaggi più misteriosi del romanzo da cui è tratta House of the Dragon, Alys Rivers è stata introdotta ufficialmente nella Serie TV di HBO con le fattezze di Gayle Rankin. Quando Daemon arriva al castello spettrale di Harrenhal e annuncia di avere appena reclamato la fortezza, Alys Rivers appare brevemente nell'inquadratura. Più avanti, nel corso della puntata, torna a catturare l'attenzione dopo una visione alquanto criptica che scatena il malessere di Daemon. Qualcuno tenta di entrare nella sua camera, così Daemon affronta a spada tratta l'intruso per scoprire che non c'è nessuno fuori. Così segue un canto, una sorta di ninna nanna, e ritrova una giovane Rhaenyria interpretata ancora una volta da Milly Alcock che culla tra le braccia il corpo del principe assassinato per errore ad Approdo del Re, mentre tenta di ricucirgli la testa mozzata. Stravolto da quella visione, Daemon finisce poi per incontrare Alys, la quale decreta che "morirà in questo posto".

Del resto, Harrenhal è noto come il castello infestato nel cuore delle Terre dei Fiumi, distrutto dalla furia del drago tempo addietro, ma la sua posizione strategica e gli spazi a disposizione hanno spinto Daemon a reclamarlo come sua proprietà. Quale ruolo potrebbe avere Alys Rivers nei prossimi episodi? Si racconta che sia la figlia illegittima di Lord Lyonel Strong (da qui il cognome River, dato ai bambini nati al di fuori del matrimonio nelle Terre dei Fiumi), ma sono tante in realtà le voci sul suo conto. In molti l'hanno definita una strega: Alys può predire il futuro, come ha poi raccontato la sua interprete Gayle Rankin a Entertainment Weekly, spiegando che il suo personaggio è dotato di un grande potere e che vive potenzialmente da oltre 400 anni. Le Terre dei Fiumi diventeranno il potenziale campo di battaglia per la Danza dei Draghi. Harrenhal ha una posizione strategica in tal senso: come spiega Daemon, sono circa 40mila i soldati da reclamare e Harrenhal ha la capacità di contenerli tutti nonostante il degrado del castello. Ed è un aspetto che Neri e Verdi stanno considerando ampiamente. Nel romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, Alys viene descritta come una balia di Harrenhal che ha un legame particolare con Aemond. La sua interprete, ai microfoni di Town & Country, ha rivelato:

La mia particolare trama è per il momento abbastanza contenuta. Molto selvaggia, diciamo, ma contenuta. Sono ossessionata da lei. Ho sempre avuto l'opportunità di interpretare persone piuttosto profetiche, il che è affascinante, ma comporta tantissima pressione! È così bella. Voglio cercare di renderla il più concreta possibile per trovare la sua umanità. Cerco sempre di individuare una strada mia in questo processo, e ha molto potere dalla sua. È davvero emozionante. E abbiamo visto ancora pochissimo di lei, quindi sarà divertente.