Hotel Costiera, tra mistero e bellezze italiane: Su Prime Video la serie con Jesse Williams

News Serie TV

Debutterà il 24 settembre su Prime Video Hotel Costiera, light action drama girato in Italia, ma dal respiro internazionale: i protagonisti, il regista e gli addetti ai lavori hanno presentato la serie a Roma.

Prime Video ha presentato a Roma Hotel Costiera, la nuova serie TV firmata Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Amazon MGM Studios e in arrivo sulla piattaforma il prossimo 24 settembre con tutti e 6 gli episodi che compongono la prima stagione. Si tratta di un progetto particolarmente ambizioso perché coinvolge talenti internazionali, sia davanti che dietro la macchina da presa, ed è nato da un'idea completamente originale, visto che non si basa su un libro o su un soggetto preesistente. I registi, il team di produzione e il cast (compreso il protagonista Jesse Williams, conosciuto dagli appassionati di serie soprattutto per i suoi trascorsi in Grey's Anatomy) hanno presentato la serie a Roma, dividendosi tra conferenza stampa, interviste e una magica premiere mondiale a Piazza della Repubblica trasformata, per l'occasione, in uno splendido angolo di Positano con tanto di limoni (veri!) e buganvillea. Ecco cosa dobbiamo aspettarci da una serie che mescola azione, mistero e commedia, potendo contare sui paesaggi mozzafiato della Costiera Amalfitana.

Hotel Costiera: La genesi della serie e la trama

Hotel Costiera è scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch, per la regia di Adam Bernstein e Giacomo Martelli. La produzione ha avuto origine da un'idea di Luca Bernabei e si è sviluppata rapidamente: come ha raccontato Nicole Morganti (Head of Italian Originals, Prime Video), la serie è stata acquistata da Prime Video solo due giorni dopo il pitch iniziale. Per Bernstein, che ha origini italiane e cugini ad Ascoli Piceno, la serie è stata anche un ritorno alle radici. "Ho incontrato Lux Vide quattro anni fa a Roma e ho subito abbracciato l'idea di questa storia ambientata in Italia. Per me è stato come riappropriarmi di quel 51% di italianità", ha raccontato.

Il drama racconta la storia di Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams, un ex marine americano di origini italiane, che accetta un lavoro come "fixer" in uno degli hotel più lussuosi del mondo, affacciato sulla Costiera Amalfitana. Risolve i problemi grandi e piccoli dei clienti e della famiglia che gestisce l'albergo. Ma il suo incarico prende subito una piega inaspettata: Alice, una delle figlie del proprietario dell'hotel, è scomparsa da un mese. Tra clienti eccentrici, segreti da scoprire e un passato da ex militare che lo perseguita, Daniel deve affrontare la sua missione più personale.

Un mix di toni e generi

Alla conferenza stampa romana, il regista premio Emmy Adam Bernstein ha sottolineato la volontà di costruire un'identità visiva forte e riconoscibile. "Ogni episodio ha un tono leggermente diverso. Abbiamo scelto una palette visiva che distinguesse Positano, Napoli, i turisti. È stato un lavoro corale con tutti i reparti. Il risultato è elegante, ma mai complicato", ha detto. Il tono della serie, ha spiegato Jesse Williams, riflette la complessità della vita stessa viso che Ci sono momenti divertenti, drammatici e ad alta tensione.

La Costiera Amalfitana protagonista

Naturalmente le bellezze della Costiera (la serie è stata girata tra Positano, Napoli e altre location della Costiera) fungono quasi da personaggio a sé. Si tratta di una scelta precisa, come ha spiegato la sceneggiatrice Elena Bucaccio: "Quasi tutti gli americani parlano della costiera quando parlano dell' Italia. Abbiamo scelto quei luoghi perché lì c'è il meglio dell'Italia. Volevamo raccontare un' Italia bella ma autentica, non cartolinesca, attraverso lo sguardo di un protagonista che è mezzo americano e mezzo italiano".

Dietro le quinte: il cast e l'esperienza sul set

Il cast mette insieme attori di diverse nazionalità. Tra questi, oltre a Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Tommaso Ragno, Alejandra Onieva e Jess Khan Lee. Un gruppo di italiani, americani e britannici che ha saputo fondere due stili di recitazione molto diversi, trovando un'armonia ad hoc.

Il clima sul set, a detta di tutti i presenti, è stato speciale. Antonio Gerardi ha raccontato un aneddoto della prima sera a Roma, quando ha "rapito" Jesse Williams portandolo in un ristorante diverso da quello previsto. Da lui, ha detto, ha imparato la disciplina e l'arte di concentrarsi sul set. Maria Chiara Giannetta, al suo debutto in un progetto in inglese, ha ricordato le lezioni con il regista: "Con Adam facevamo chiamate bilingue per esercitarci. Jesse è stato molto generoso sul set, sempre presente, anche dietro la macchina da presa. Il nostro rapporto ha creato una combo comedy non prevista, ma che ha arricchito i personaggi". Anche Amanda Campana, che interpreta Alice cioè la missing girl della situazione, ha definito l'esperienza sul set particolarmente stimolante. "Il cast così eterogeneo ha funzionato perché ogni attore ha portato qualcosa di unico. È stato bello lavorare in un ambiente tanto internazionale", ha detto.

Daniel De Luca: Un protagonista imperfetto

Daniel De Luca è un personaggio che rompe gli schemi. A proposito del suo personaggio, Jesse Williams ha detto: "È un uomo segnato, fragile, che cerca un senso. Crescendo negli Stati Uniti negli anni '80 e '90, ci insegnavano che essere uomo significava dominare, combattere, esercitare forza. Daniel invece cerca qualcosa di diverso. E in Italia scopre quanto sia centrale la famiglia". De Luca è imperfetto e proprio questo, secondo il suo interprete, lo rende interessante: "Trovo interessanti i problemi di Daniel: essere stato nei Marines, aver servito qualcosa di più grande di sé per tutta la vita adulta e poi, all'improvviso, non avere più nulla. È l'occasione per mostrare un altro tipo di uomo. Uno che non ha tutto sotto controllo, che non è perfetto in ogni cosa. Daniel sa fare il suo lavoro dal punto di vista militare. Sa risolvere i problemi degli altri. Il personaggio di Amanda gli dice 'Tu risolvi i problemi degli altri, ma non i tuoi'. E lui risponde 'Arriverò anche ai miei, prima o poi'. Non sappiamo quando succederà, ma questa è una delle cose più interessanti per me".

L'attore, anche produttore esecutivo della serie, ha partecipato attivamente allo sviluppo del progetto. "Mi interessava lavorare con persone in cui credo. Adam mi ha conquistato subito, c'era solo una sceneggiatura tradotta dall’italiano, ma l'idea era forte. Volevo far parte di questo viaggio", ha detto.

L'appuntamento con Hotel Costiera è fissato per il 24 settembre in streaming su Prime Video. Continuate a seguirci per non perdere gli altri approfondimenti sulla serie e le interviste al cast.