Hotel Costiera: La nostra intervista a Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e al regista Adam Bernstein

Su Prime Video è disponibile Hotel Costiera, light action drama ambientato in Costiera Amalfitana e con un cast internazionale, a partire da Jesse Williams che interpreta un italoamericano dal passato misterioso: la nostra video intervista.

Debutta oggi, 24 settembre, su Prime Video Hotel Costiera, la nuova serie originale ambientata tra i paesaggi spettacolari della Costiera Amalfitana e interpretata da un cast internazionale guidato dall'ex star di Grey's Anatomy Jesse Williams. Action drama con toni leggeri e sfumature da commedia, la serie lunga 6 episodi segue la storia di Daniel De Luca (Williams), ex marine italoamericano tornato in Italia per lavorare come fixer in uno degli hotel più esclusivi del Mediterraneo, mentre cerca di risolvere il caso della misteriosa scomparsa della figlia del proprietario.

Abbiamo incontrato proprio Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta, che interpreta la figlia maggiore del proprietario dell'hotel al centro della storia, e il regista premio Emmy Adam Bernstein (che l'ha diretta insieme a Giacomo Martelli) per una video intervista in occasione dell'uscita: Williams ci ha raccontato cosa l'ha colpito di questo ruolo così diverso dai precedenti ma anche del suo rapporto con la musica italiana (spoiler: ha qualche artista preferito); Giannetta ci ha parlato della costruzione del suo personaggio, Adele, come anima dell'hotel stesso; mentre Bernstein, vero italoamericano, ci ha spiegato cosa può dire questa serie agli spettatori internazionali sull’Italia di oggi, andando oltre i soliti cliché. Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/hotel-costiera/3744/video/?vid=47971" title="Intervista Esclusiva: La nostra video intervista al cast della serie - HD">Intervista Esclusiva: La nostra video intervista al cast della serie - HD</a>

La trama e il cast di Hotel Costiera

Hotel Costiera è una serie action drama leggera e avvincente ambientata sulla splendida costa di Positano. Al centro della storia c’è Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine americano di origini italiane tornato nel Paese della sua infanzia per lavorare come risolutore in un lussuoso hotel, mentre indaga sulla scomparsa misteriosa di Alice, figlia del proprietario. Tra ospiti eccentrici, intrighi familiari e segreti nascosti, Daniel dovrà affrontare sfide che metteranno alla prova il suo passato e il suo istinto. Nel cast internazionale ci sono anche Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Pierpaolo Spollon, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. La serie è nata da un'idea di Luca Bernabei, è scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle.