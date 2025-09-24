TGCom24
Home | Serie TV | News | Hotel Costiera: La nostra intervista a Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e al regista Adam Bernstein
Schede di riferimento
Hotel Costiera
Anno: 2025
3,2
Hotel Costiera
News Serie TV

Hotel Costiera: La nostra intervista a Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e al regista Adam Bernstein

Carolina Mautone
4

Su Prime Video è disponibile Hotel Costiera, light action drama ambientato in Costiera Amalfitana e con un cast internazionale, a partire da Jesse Williams che interpreta un italoamericano dal passato misterioso: la nostra video intervista.

Hotel Costiera: La nostra intervista a Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e al regista Adam Bernstein

Debutta oggi, 24 settembre, su Prime Video Hotel Costiera, la nuova serie originale ambientata tra i paesaggi spettacolari della Costiera Amalfitana e interpretata da un cast internazionale guidato dall'ex star di Grey's Anatomy Jesse Williams. Action drama con toni leggeri e sfumature da commedia, la serie lunga 6 episodi segue la storia di Daniel De Luca (Williams), ex marine italoamericano tornato in Italia per lavorare come fixer in uno degli hotel più esclusivi del Mediterraneo, mentre cerca di risolvere il caso della misteriosa scomparsa della figlia del proprietario.

Abbiamo incontrato proprio Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta, che interpreta la figlia maggiore del proprietario dell'hotel al centro della storia, e il regista premio Emmy Adam Bernstein (che l'ha diretta insieme a Giacomo Martelli) per una video intervista in occasione dell'uscita: Williams ci ha raccontato cosa l'ha colpito di questo ruolo così diverso dai precedenti ma anche del suo rapporto con la musica italiana (spoiler: ha qualche artista preferito); Giannetta ci ha parlato della costruzione del suo personaggio, Adele, come anima dell'hotel stesso; mentre Bernstein, vero italoamericano, ci ha spiegato cosa può dire questa serie agli spettatori internazionali sull’Italia di oggi, andando oltre i soliti cliché. Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

La trama e il cast di Hotel Costiera

Hotel Costiera è una serie action drama leggera e avvincente ambientata sulla splendida costa di Positano. Al centro della storia c’è Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine americano di origini italiane tornato nel Paese della sua infanzia per lavorare come risolutore in un lussuoso hotel, mentre indaga sulla scomparsa misteriosa di Alice, figlia del proprietario. Tra ospiti eccentrici, intrighi familiari e segreti nascosti, Daniel dovrà affrontare sfide che metteranno alla prova il suo passato e il suo istinto. Nel cast internazionale ci sono anche Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Pierpaolo Spollon, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. La serie è nata da un'idea di Luca Bernabei, è scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle.

Leggi anche Hotel Costiera: La nostra video intervista a Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Hotel Costiera
Anno: 2025
3,2
Hotel Costiera
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Pitt, il medical drama dell'anno è su Sky e in streaming su NOW e non potete perderlo
news Serie TV The Pitt, il medical drama dell'anno è su Sky e in streaming su NOW e non potete perderlo
Yvonne Strahovski nella stagione 2 di Bad Monkey, due "addii" in Ransom Canyon e altre news in breve
news Serie TV Yvonne Strahovski nella stagione 2 di Bad Monkey, due "addii" in Ransom Canyon e altre news in breve
Maschi Veri: Al via le riprese della seconda stagione, con tante nuove aggiunte al cast
news Serie TV Maschi Veri: Al via le riprese della seconda stagione, con tante nuove aggiunte al cast
Fire Country: Il trailer della stagione 4 conferma i peggiori timori dei fan
news Serie TV Fire Country: Il trailer della stagione 4 conferma i peggiori timori dei fan
Profilo Privato troppo vicina alla realtà? Apple TV+ rimanda l'uscita della serie con Jessica Chastain
news Serie TV Profilo Privato troppo vicina alla realtà? Apple TV+ rimanda l'uscita della serie con Jessica Chastain
Il reboot di Baywatch, con un nuovo cast, ordinato alla FOX
news Serie TV Il reboot di Baywatch, con un nuovo cast, ordinato alla FOX
Welcome to Derry: Il trailer ufficiale italiano della serie tv ambientata prima di IT
news Serie TV Welcome to Derry: Il trailer ufficiale italiano della serie tv ambientata prima di IT
Black Rabbit, gli showrunner spiegano perché quella tragica morte era necessaria ai fini della trama
news Serie TV Black Rabbit, gli showrunner spiegano perché quella tragica morte era necessaria ai fini della trama
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
The Pitt
Hotel Costiera
Gen V
House of Guinness
NCIS: Tony & Ziva
Marvel Zombies
Wayward - Ribelli
Il rifugio atomico
L'estate nei tuoi occhi
The Walking Dead: Daryl Dixon
Black Rabbit
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV