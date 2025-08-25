Hotel Costiera: Jesse Williams risolve problemi in Costiera amalfitana nel trailer ufficiale della nuova serie di Prime Video

News Serie TV

Ecco il trailer ufficiale della nuova serie italiana di Prime Video con Jesse Williams Hotel Costiera, in streaming dal 24 settembre.

"Anche il luogo più soleggiato del mondo ha le sue ombre". È con queste parole che Prime Video presenta il trailer ufficiale di Hotel Costiera, la sua nuova serie originale italiana ambientata in Costiera amalfitana, con Jesse Williams nel ruolo di protagonista. L'ex star di Grey's Anatomy interpreta un sexy risolutore per un esclusivo hotel di Positano.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/hotel-costiera/3744/video/?vid=47815" title="Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della Serie - HD">Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della Serie - HD</a>

Hotel Costiera: La trama della serie tv con Jesse Williams

Disponibile in streaming dal 24 settembre, Hotel Costiera segue Williams nei panni di Daniel De Luca, un ex marine con radici italiane che, a un certo punto della sua vita, decide di riabbracciare le sue origini e fa ritorno in Italia, terra della sua infanzia, lavorando come problem solver in uno degli hotel più lussuosi della Costiera amalfitana e più noti al mondo. Stabilitosi a Positano, oltre a occuparsi delle varie problematiche degli ospiti dell'hotel, Daniel ha un compito ancora più importante: ritrovare Alice (Amanda Campana, Summertime). Lei è una delle figlie del proprietario, scomparsa improvvisamente un mese prima senza lasciare tracce. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa sana e salva, ma affrontare coloro che l'hanno rapita sarà una sfida più grande di qualsiasi problema abbia mai affrontato.

"Tra suspense, ironia e colpi di scena, Hotel Costiera vi condurrà in un viaggio in prima classe dove nulla è come sembra, e ogni dettaglio può cambiare le sorti della storia", recita la sinossi ufficiale della serie. Accanto a Jesse Williams, un cast d'eccezione che unisce talenti italiani e internazionali, come Maria Chiara Giannetta (Blanca), Jordan Alexandra (The Winter King), Antonio Gerardi (I Leoni di Sicilia), Sam Haygarth (Extraordinary), Pierpaolo Spollon (Blanca), Alejandra Onieva (Alto mare), Jean-Hugues Anglade (Versailles) e tanti altri.