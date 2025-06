Hotel Costiera: Jesse Williams al 71° Taormina Film Festival per presentare la nuova serie di Prime Video

News Serie TV

La nuova serie italiana di Prime Video Hotel Costiera, con protagonista Jesse Williams, sarà presentata in anteprima al 71° Taormina Film Festival con le primissime immagini.

Tra pochi giorni, all'edizione 71 del Taormina Film Festival (10-14 giugno), Prime Video svelerà in anteprima le prime immagini della sua nuova serie originale italiana Hotel Costiera, alla presenza del protagonista e produttore esecutivo Jesse Williams (Grey's Anatomy, Only Murders in the Building), in vista del debutto sul servizio streaming più avanti quest'anno. I primi minuti del primo episodio del light action drama saranno mostrati nel Teatro Antico di Taormina e, proprio in questo iconico luogo storico riconosciuto in tutto il mondo, Williams incontrerà il pubblico.

Hotel Costiera: La trama della serie tv con Jesse Williams

Nata da un'idea di Luca Bernabei (Che Dio ci aiuti, Doc - Nelle tue mani, Don Matteo), scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch, e diretta dal vincitore dell'Emmy Adam Bernstein (Fargo) e da Giacomo Martelli (Miss Fallaci), Hotel Costiera segue Williams nei panni di Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell'albergo, Daniel è sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema abbia mai affrontato.

Nella serie recitano anche Maria Chiara Giannetta (Don Matteo), Jordan Alexandra (The Winter King), Antonio Gerardi (I Leoni di Sicilia), Sam Haygarth (Extraordinary), Tommaso Ragno (Vermiglio), Amanda Campana (Summertime), Pierpaolo Spollon (Blanca), Alejandra Onieva (Alto mare) e Jean-Hugues Anglade (Versailles).