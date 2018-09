Homecoming: Il trailer ufficiale della nuova serie tv con Julia Roberts

Era noto da tempo che in Homecoming, nuovo thriller psicologico di Prime Video disponibile dal 2 novembre, Julia Roberts avrebbe interpretato una psicologa o qualcosa di simile. Non immaginavamo però che la prima a perdere la testa sarebbe stata proprio lei. La situazione, in realtà, è molto più complessa e misteriosa, e il trailer ufficiale diffuso dal servizio di video in streaming lo esprime in modo molto chiaro.

Co-ideata da Sam Esmail, lo stesso di Mr. Robot, la serie segue Heidi Bergman (Roberts), assistente sociale all'Homecoming Transitional Support Center, una struttura di supporto del Geist Group che aiuta e sostiene i soldati di ritorno dalla guerra a reinserirsi nella vita civile. Walter Cruz (Stephan James) è uno di questi, pronto a iniziare una nuova fase della sua vita. A capo della struttura e di Heidi c'è Colin Belfast (Bobby Cannavale, Boardwalk Empire), un uomo ambizioso le cui richieste maniacali riveleranno dubbie motivazioni. Accade poi che, quattro anni più tardi, Heidi si trova da tutt'altra parte. Ora vive a casa di sua madre (Sissy Spacek, Castle Rock) e lavora come cameriera. Quando un ispettore del Dipartimento della Difesa (Shea Whigham, Boardwalk Empire) la rintraccia per capire il motivo che l'ha indotta a lasciare Homecoming, Heidi capisce che ciò che ha sempre creduto è ben lontano dalla verità.