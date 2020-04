Homecoming 2: Janelle Monáe in cerca di risposte nel trailer ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

L'appuntamento è su Amazon Prime Video per il 22 maggio.

Amazon Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Homecoming, disponibile in streaming dal 22 maggio. Come vi stiamo ripetendo dalla notizia dell'uscita di scena di Julia Roberts, questi episodi racconteranno un nuovo ramo della storia incentrato su Jackie, una veterana dell'esercito interpretata dall'attrice di Moonlight Janelle Monáe. Risvegliatasi in una barca a remi al largo di un lago, senza ricordare la propria identità e come sia arrivata in quei luoghi, la donna inizia una ricerca che ben presto la porta nel cuore della Geist Group, la compagnia che si occupa dell'iniziativa soprannominata Homecoming.





"Sapevo che in me qualcosa non andava, ma non riuscivo a spiegarlo", dice Jackie nella clip. "Era come se le persone intorno a me stessero mantenendo un segreto, come se fossimo in un film e tutti tranne me sapevano cosa stesse accadendo". Le immagini ci permettono di apprezzare anche le altre new entries Chris Cooper (Il ladro di orchidee) e Joan Cusack (Shameless) nel ruolo di Leonard Geist, l'eccentrico fondatore della compagnia, e Francine Bunda, un titolato ufficiale dell'esercito con un approccio al lavoro non convenzionale.