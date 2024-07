Hit-Monkey: Il trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie animata in Italia è disponibile in streaming su Disney+.

La vendetta continua nel trailer ufficiale della seconda stagione di Hit-Monkey, la serie animata che segue un temibile guerriero macaco che usa le sue abilità per combattere la criminalità di Tokyo guidato da un mentore fantasma. Negli Stati Uniti i nuovi episodi debuttano il 15 luglio in streaming su Hulu, mentre in Italia li vedremo prossimamente su Disney+ dove è disponibile già la prima stagione.

Hit-Monkey: Le anticipazioni della seconda stagione

Co-creata e prodotta da Josh Gordon e Will Speck, Hit-Monkey si basa sul personaggio omonimo dei fumetti Marvel creato da Daniel Way (testi) e Dalibor Talajić (disegni), pubblicato per la prima volta nel 2010. Tuttavia la serie in questa seconda stagione ha perso la parola "Marvel" nel titolo perché è diventata di responsabilità di 20th Television Animation. Il trailer anticipa che l'azione si sposterà da Tokyo a New York dove Monkey farà i conti con il suo nuovo status di famoso "assassino di assassini" e Bryce tenterà di riparare ai danni subiti quando era in vita.

“Abbiamo sempre saputo di voler ambientare la seconda stagione a New York City”, ha spiegato Gordon a Marvel.com. “Come Tokyo, è un luogo stratificato, crudo e cinematografico. Ma ci ha anche permesso di scavare nel passato di Bryce e trascinare Monkey più a fondo nel disordine del mondo umano. È stata l'ambientazione di tantissime storie Marvel in passato, ma volevamo mostrare una versione più realistica della città. Ancora lunatico e complesso, ma più simile alla città che conosciamo", ha aggiunto.

Il cast vocale e i nuovi personaggi

Tornano a doppiare i protagonisti nei nuovi episodi Fred Tatasciore (Star Trek: Lower Decks), Jason Sudeikis (Ted Lasso), George Takei (Star Trek) e Olivia Munn (The Newsroom) ma, per l'occasione, sono stati introdotti anche alcuni nuovi personaggi chiave del passato di Bryce doppiati da altre note star. Tra questi ci sono la figlia di Bryce, Iris, doppiata da Cristin Milioti, e l'ex agente sboccata di Bryce, Eunice, doppiata da Leslie Jones. "Abbiamo scavato più a fondo nel passato di Monkey, cosa che alla fine lo porta al punto di rottura e ripaga molti dei suoi problemi più profondi della prima stagione", ha spiegato Will Speck. "E ci sono anche alcuni nuovi cattivi e alleati in questa stagione che scoprirete solo guardando la serie", ha anticipato.