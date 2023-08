Hijack: Una seconda stagione è possibile? La risposta del co-ideatore

News Serie TV

Il thriller con Idris Elba ha concluso il suo racconto questa settimana? Per Apple TV+ è stato un successo.

Hijack, la miniserie con Idris Elba nei panni di un abile negoziatore che deve usare tutta la sua astuzia per cercare di salvare la vita dei passeggeri di un aereo dirottato, terminata mercoledì dopo sette episodi, è stata un successo per il servizio streaming Apple TV+, come conferma il suo primo posto nella Top 25 dei contenuti più visti. Quando un titolo piace così tanto è normale che qualcuno ne voglia di più, anche se quel titolo è stato pensato per avere un inizio e una fine ben definiti. La storia di Sam Nelson, per come è finita, si presta a una continuazione. Dunque, TV Insider ha chiesto al co-ideatore e produttore esecutivo Jim Field Smith se una seconda stagione sia possibile, ed ecco qual è stata la sua risposta.

Hijack avrà una seconda stagione?

"Oh, mai dire mai su niente", ha risposto Jim Field Smith al sito. "Penso che Sam, come personaggio, sia davvero avvincente. Penso che il modo in cui Idris lo interpreta sia davvero avvincente. E penso che sarebbe sempre interessante vedere come reagirebbe in altre situazioni, ovviamente. Stiamo solo aspettando di vedere come le persone reagiranno a questa stagione. È stato fantastico ascoltare la risposta allo show. Abbiamo trascorso la maggior parte degli ultimi due anni realizzandolo e abbiamo appena finito di farlo. Perciò, in questo momento ci stiamo solo divertendo a vedere come il mondo sta reagendo ad esso".

Come negoziatore, in un'ipotetica seconda stagione, il Sam di Elba potrebbe ritrovarsi ad affrontare un'emergenza diversa. In situazioni come questa, uno dei punti di domanda riguarda la disponibilità del o dei protagonisti, ed Elba senz'altro non è una di quelle star la cui agenda resta vuota per molto tempo. Tuttavia, lo stesso attore si era già detto favorevole alla possibilità di una seconda stagione di Hijack: "Sarò onesto. Mi piacerebbe vedere Sam tornare, ma non voglio vedere un altro dirottamento. Deve essere brillante e dobbiamo vederlo prendere decisioni impossibili. Penso che sarebbe divertente per il pubblico, ma la configurazione deve essere giusta. Chi lo sa? Se il pubblico lo vorrà davvero, succederà".