High Desert: Il trailer ufficiale dell'assurda comedy di Apple TV+ con Patricia Arquette

La nuova serie debutterà il 17 maggio con i primi tre episodi, poi un nuovo appuntamento ogni mercoledì.

Patricia Arquette in una nuova serie tv è sempre una buona notizia. Dal 17 maggio, la star di Medium e The Act, anche premio Oscar per Boyhood, sarà su Apple TV+ con High Desert, dark comedy della quale il servizio streaming ha diffuso il trailer ufficiale. Nel cast anche Matt Dillon e Bernadette Peters.





High Desert: La trama della nuova serie di Apple TV+

Creata da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe, diretta dal vincitore di quattro Emmy Jay Roach (Game Change) e prodotta a livello esecutivo da Ben Stiller, con il quale Apple TV+ ha riscosso recentemente un enorme successo con Scissione, High Desert segue le vicende di Peggy (Arquette), una tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte dell'amata madre, con la quale viveva nella piccola città di Yucca Valley, in California. Come? Diventando un'investigatrice privata.

Il trailer conferma quanto il personaggio della Arquette sia totalmente sopra le righe. La vediamo presentarsi a un appuntamento con l'auto a pezzi, litigare con un pupazzo gonfiabile e ricorrere a un linguaggio colorito. Insomma, se avete un guaio da risolvere, potrebbe non essere la persona giusta da chiamare. Con lei, nella serie, anche Christine Taylor (Search Party), Weruche Opia (I May Destroy You), Brad Garrett (Tutti amano Raymond), Rupert Friend (Homeland) e Keir O'Donnell (Ray Donovan).