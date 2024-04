Heroes torna in tv? L'ideatore Tim Kring lavora a un secondo revival

News Serie TV

La nuova serie ruota attorno a un gruppo diverso di evoluti e segue il revival del 2015 Heroes Reborn.

"Salva la cheerleader, salva il mondo". Era il 2007 quando queste parole entrarono nella leggenda. In quel periodo, la tv stava attraversando un rinnovamento incredibile e la storia di un gruppo di persone comuni con capacità e destini straordinari conquistò milioni di spettatori, anche qui in Italia. Parliamo di Heroes, che circa quindici anni dopo la conclusione della serie originale potrebbe tornare sugli schermi con un revival, il secondo dopo Heroes Reborn del 2015. Lo riporta Deadline, secondo il quale Heroes: Eclipsed, così si intitola la nuova serie, è nelle mani dello stesso Tim Kring che ha ideato Heroes.

Heroes: Eclipsed, i primi dettagli del nuovo revival

Non sappiamo se sia puramente casuale il fatto che le notizie su Heroes: Eclipsed siano trapelate all'indomani di una spettacolare eclissi solare totale nel Nord America. Il fenomeno ottico-astronomico, i fan lo ricorderanno, era un elemento ricorrente in Heroes e faceva parte anche del logo della serie. La potenziale nuova interazione è ambientata anni dopo gli eventi del finale di Heroes e si concentra sul risveglio di nuovi esseri umani evoluti e sulla scoperta da parte loro di poteri che cambieranno le loro vite. Con villain familiari e nuovi nemici che ancora una volta cercheranno di sopprimere questo prossimo passo nell'evoluzione umana, spetterà a questo nuovo gruppo di eroi salvare il mondo.

Le premesse ricordano la miniserie revival del 2015, Heroes Reborn, in cui un diverso gruppo di evoluti viene preso di mira dal governo degli Stati Uniti, ritenendoli responsabili di un attacco terroristico a Odessa, in Texas. In quell'occasione, Jack Coleman aveva ripreso il ruolo di Noah Bennett e avevano fatto brevemente ritorno anche Sendhil Ramamurthy (Mohinder Suresh), Masi Oka (Hiro Nakamura) e Greg Grunberg (Matt Parkman), tra gli altri. Durante la promozione, King aveva parlato del capitombolo di Heroes, partita come un successo da oltre 16 milioni di spettatori a puntata e sempre meno seguita nelle tre stagioni successive a causa di storie ritenute eccessivamente ambiziose, ammettendo: "La trappola più grande fu sempre la quantità di storie che avevamo da raccontare. Il nostro ordine [di episodi] era di 23 il primo anno, poi 26 il secondo anno, 25 il terzo anno. Eravamo di fronte a una difficoltà matematica, una battaglia in salita".

Sia la serie originale che la miniserie Heroes Reborn sono state trasmesse negli Stati Uniti da NBC. Secondo le fonti, il nuovo revival, immaginato da King come una serie regolare di più stagioni, è stata appena proposta a NBC e a diverse piattaforme streaming.