Henry Cavill protagonista di The Witcher su Netflix

Nuovo colpo grosso per Netflix. Il servizio di video in streaming è riuscito a ingaggiare Henry Cavill, attore sulla cresta dell'onda grazie ai ruoli di Superman/Clark Kent nei film della DC e di August Walker in Mission: Impossible - Fallout, come protagonista di The Witcher, atteso drama fantasy basato suoi romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, gli stessi che hanno ispirato il popolare e pluripremiato videograme omonimo.

Descritta come un'epica storia di destino e famiglia, The Witcher segue Geralt di Rivia (Cavill), un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino di Geralt incrocia quello di una potente strega e di una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a lavorare insieme in un Continente sempre più instabile.

La scelta di Cavill per il ruolo di Geralt di Rivia non giunge come una sorpresa, visto che il suo nome ronzava attorno al progetto ormai da un mese, da quando in un'intervista lui stesso aveva detto di essere "pronto per interpretare Geralt nella serie tv di Netflix". Successi cinematografici a parte, Cavill conosce molto bene il linguaggio televisivo, essendo stato ai suoi esordi uno dei co-protagonisti del drama in costume di Showtime I Tudors.

Scritta da Lauren Schmidt Hissrich (Daredevil), coinvolta anche come showrunner e produttrice esecutiva, The Witcher sarà diretta in gran parte da Alik Sakharov, nel 2007 premiato con l'Emmy per Roma e anche dietro la macchina da presa per Il Trono di Spade, House of Cards e Marco Polo. Una data di debutto degli 8 episodi ordinati non è stata ancora annunciata.