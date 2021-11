Hellbound 2 ci sarà? Il creatore condivide i suoi piani per una seconda stagione

News Serie TV

La serie horror coreana si trova attualmente al primo posto nella Top 10 globale delle serie non in lingua inglese su Netflix.

L'ultima aggiunta 'made in' Corea al catalogo di Netlix, la serie horror/thriller Hellbound creata da Yeon Sang-ho, sta riscuotendo un discreto successo a livello globale. Sarà il traino di Squid Game, sarà la fama del regista già dietro zombie movie di successo come Train to Busan e Peninsula, ma questo oscuro e violento drama che immagina degli spietati demoni arrivare a Seul per condannare agli inferi alcuni individui si trova attualmente al primo posto nella Top 10 settimanale delle serie non in lingua inglese più viste a livello globale su Netflix. Se siete tra coloro che si sono appassionati alla storia, probabilmente sarete curiosi si sapere se ci sarà una seconda stagione. Ecco le ultime dichiarazioni del creatore e tutto quello che sappiamo.

Hellbound: La trama e cosa sappiamo su una seconda stagione

Arrivata su Netflix lo scorso 19 novembre e basata su un webtoon (un fumetto pensato per essere letto online) molto conosciuto in Corea del Sud, Hellbound immagina un mondo in cui esseri ultraterreni appaiono dal nulla per emettere sentenze e condannare certi individui all'inferno. Questi eventi soprannaturali scatenano il caos e consentono all'organizzazione religiosa Nuova Verità di aumentare la propria influenza. Alcune persone però si insospettiscono delle attività di questa setta e iniziano a indagare sul suo coinvolgimento nei misteriosi eventi. La prima stagione, composta da 6 episodi, si è conclusa lasciando in sospeso alcune questioni.

Le dichiarazioni di Yeon Sang-ho

Variety ha chiesto al creatore Yeon Sang-ho se, visto l'ottimo risultato raggiunto a pochi giorni dall'uscita, è già in programma una seconda stagione di Hellbound. Il regista ha fatto sapere che lui e il suo partner creativo Choi Kyu-sok, che ha scritto la serie, devono ancora discutere con Netflix di un'eventuale seconda stagione. Se anche dovessero pensare a un nuovo ciclo di episodi - ha continuato il creatore - il progetto all'inizio prenderebbe prima la forma di un webtoon. In particolare, Yeon Sang-ho da detto:

Lavorare con Netflix è stata un'esperienza molto positiva per me. Sono stati molto concordi e sono venuti incontro alla mia visione creativa, ma hanno anche creato un ambiente in cui non dovevo pensare a nient'altro a parte concentrarmi sulla mia creatività. Poiché Hellbound è basata sui webtoon originali, io e il mio partner Choi Kyu-Seok abbiamo deciso che la storia in seguito verrà raccontata prima attraverso un webtoon. Se vorremo trasformarlo in un'altra serie live-action, è qualcosa di cui dovremo parlare. La stagion 1 di Hellbound è appena uscita quindi non abbiamo avuto tempo per discutere di questo problema con Netflix. Dobbiamo discuterne.

Non ci resta che pazientare per saperne di più. Di certo Netflix non può restare indifferente di fronte al secondo successo coreano in poco più di due mesi, ma pare che per la versione live-action della seconda stagione di Hellbound bisognerà aspettare più del dovuto.