Helen Mirren sarà Caterina la Grande in una miniserie di HBO e Sky

Come se l'ingaggio di Meryl Streep per un ruolo regolare nella stagione 2 di Big Little Lies non fosse abbastanza sensazionale, la rete americana HBO ha annunciato che un altro acclamato premio Oscar, la star di The Queen Helen Mirren, interpreterà l'imperatrice di Russia Caterina la Grande in una miniserie di 4 episodi co-prodotta con la piattaforma satellitare europea Sky.

Catherine the Great esplorerà la corte politicamente tumultuosa e sessualmente tesa del più potente monarca della storia, raccontando di scandali, intrighi e conflitti. La miniserie si concentrerà sugli ultimi anni del regno di Caterina e sulla sua relazione passionale con Grigorij Aleksandrovič Potëmkin. Incapaci di sposarsi pubblicamente e noti per la loro promiscuità, Caterina e Grigorij costruirono un rapporto unico e devoto, superando i loro avversari e plasmando insieme la Russia che conosciamo oggi.

Nigel Williams, che si riunisce con Mirren ed HBO dopo aver scritto la miniserie del 2005 Elizabeth I, scriverà le sceneggiature, mentre Philip Martin, premiato con l'Emmy per aver diretto l'attrice in Prime Suspect, ne sarà il regista. "Sono davvero entusiasta di incarnare una donna della storia che ha afferrato e poi esercitato un grande potere", ha dichiarato Mirren. "Ha riscritto le regole della governance femminile ed è riuscita nell'impresa di avere la parola 'Grande' nel proprio nome. Sono molto grata di avere HBO e Sky come partner in questa impresa. Non ci sono altri posti in tv con la disponibilità e la comprensione necessari per questo tipo di progetto".