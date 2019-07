Helen Mirren è Caterina la Grande nei trailer della miniserie di HBO e Sky

News Serie TV

Il drama storico di 4 episodi è atteso in tv per l'autunno.

Caterina la Grande, la nuova miniserie con Helen Mirren nei sontuosi panni dell'omonima monarca russa, si mostra in due trailer in attesa dell'arrivo in tv quest'autunno, sull'americana HBO e sull'italiana Sky Atlantic.

Il drama di quattro episodi racconta gli ultimi anni della zarina, passata alla storia come la grande stratega con la quale la Russia raggiunse l'egemonia territoriale e un formidabile sviluppo educativo e sanitario, ma anche come una donna emancipata, lasciva e superba che collezionava amanti. La miniserie scritta da Nigel Williams, lo stesso di Elizabeth I, per la quale Mirren è stata premiata con l'Emmy e il Golden Globe, si concentra proprio sulla sua relazione proibita con il generale Grigorij Aleksandrovič Potëmkin (Jason Clarke), che si dice ebbe una grande influenza sulle sue scelte politiche.

"Quando ero giovane, sognavo la libertà, sognavo di spezzare le catene", dice Caterina nella clip diffusa da HBO. "Ma, quando invecchi, le scelte di riducono. Così, ho dato invece a tutti noi un impero, sapendo esattamente ciò che stavo facendo". E malgrado le inclinazioni di ciascuno, che meglio si manifestano nell'altro trailer diffuso da Sky, il monito della monarca è perentorio: "Non condividerò il mio trono con nessuno".