Heels: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie tv con Stephen Amell e Alexander Ludwig

In Italia sarà disponibile in streaming dal 15 agosto su Starzplay, ogni domenica con un nuovo episodio.

La rivalità tra i fratelli Jack e Ace Spade sta per andare in scena, dentro e intorno al ring. In attesa del debutto domenica 15 agosto, in Italia in contemporanea streaming su Starzplay, la rete americana Starz torna a mostrare Stephen Amell e Alexander Ludwig, un tempo i volti di Arrow e Vikings rispettivamente, nei pochi panni dei loro personaggi nel trailer ufficiale della nuova serie tv Heels.

La trama e il cast di Heels

Heels è una storia di uomini e donne che inseguono i propri sogni nel mondo del wrestling professionistico indipendente delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, la serie ruota attorno a una federazione di wrestling a conduzione familiare nella quale due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l'altro la sua nemesi, il mascalzone (in inglese "heel"). Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle.

Ego, crisi di identità e ambizione entrano in gioco alimentando le tensioni e il dramma tra Jack e Ace, che ognuno con i suoi problemi iniziano a non andare d'accordo su come gestire l'eredità del padre (David James Elliott, JAG). "Per essere un heel, devi imparare a separare il tuo personaggio dalla tua persona", dice una voce fuori campo nella clip. Un consiglio che potrebbe tornare utile a entrambi mentre le immagini presentano anche gli altri personaggi della serie: Staci Spade (Alison Luff, New Amsterdam), la moglie di Jack in lotta tra la posta in gioco emotiva che i suoceri hanno investito nel wrestling e la pressione sulla sua famiglia che ne deriva; Willie Day (Mary McCormack, West Wing), la socia in affari di Jack e il cervello logistico dietro l'organizzazione; Crystal Tyler (Kelli Berglund, Now Apocalypse), la valletta e l'interesse amoroso di Ace; Rooster Robbins (Allen Maldonado, The Last O.G.), uno dei migliori wrestler del circuito che ha sempre qualcosa da dimostrare; Apocalypse (il due volte campione del Super Bowl James Harrison), un veterano del wrestling senza illusioni di fama o gloria; e Wild Bill Hancock (Chris Bauer, True Blood), un'ex star del wrestling che ora lavora come scout professionista di alto livello.