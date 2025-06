HBO riporta in tv The Comeback con Lisa Kudrow per una terza e ultima stagione

News Serie TV

In occasione del 20esimo anniversario del suo debutto, Lisa Kudrow e Michael Patrick King annunciano con un teaser trailer il ritorno in tv della loro comedy satirica The Comeback.

In un’epoca di ritorni in tv, questo è sicuramente il più inaspettato. Lisa Kudrow e Michael Patrick King rilanceranno la loro acclamata comedy satirica per HBO The Comeback con una terza e ultima stagione, in onda nel 2026.

La serie The Comeback torna e si conclude vent'anni dopo il debutto

The Comeback esordì sulla rete via cavo nel 2005, un anno dopo la conclusione di Friends, la sitcom che aveva reso Kudrow una celebrità mondiale. La serie fu cancellata dopo una sola stagione di tredici episodi e riportata in onda 9 anni dopo, nel 2014, con un secondo ciclo di otto episodi. La storia si concentra su Valerie Cherish, il personaggio interpretato dalla Kudrow, un’attrice di sitcom non particolarmente affermata che, desiderosa di rilanciare la propria carriera, accetta di diventare la protagonista di un reality show sulla sua vita. Mentre le telecamere seguono ogni sua mossa, Valerie cerca di tenersi sopra la mischia di Hollywood.

L’annuncio del ritorno in tv di The Comeback è accompagnato da un esilarante teaser trailer nel quale Kudrow riprende il ruolo di Valerie con lo stesso piglio di venti anni fa. "Valerie Cherish ha ritrovato la strada per tornare nel panorama televisivo odierno", hanno dichiarato l’attrice e King in un comunicato congiunto. "Nessuno di noi è sorpreso da ciò che ha fatto". La responsabile delle comedy di HBO e Max Amy Gravitt ha aggiunto: "Non importa cosa le riservi l’industria, Valerie Cherish è una sopravvissuta. Nel ventesimo anniversario del suo debutto, Michael Patrick King e Lisa Kudrow hanno scritto brillantemente la sceneggiatura del suo ritorno su HBO".