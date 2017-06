HBO e Damon Lindelof portano in tv Watchmen?

Il progetto di una serie tv basata sull'acclamato fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons Watchmen avrebbe ripreso vita a HBO, questa volta con il ruolo di timoniere affidato a Damon Lindelof, nuovamente disponibile dopo la recente conclusione di The Leftovers, una delle produzioni più applaudite della rete via cavo nelle ultime stagioni.

L'indiscrezione è apparsa su The Hollywood Reporter, secondo il quale Lindelof ha sostituito Zack Snyder, che aveva diretto l'adattamento cinematografico del 2009 e nel 2015 era stato accreditato come colui che avrebbe portato i personaggi di Moore in tv. Una scelta non casuale, giacché Lindelof, che ha letto i fumetti negli Anni '80 quando era un ragazzo, ha detto più volte che l'opera premiata con il prestigioso Hugo ha sempre ispirato il suo lavoro.

Per ora HBO non conferma né smentisce. Per chi non lo conoscesse, Watchmen - secondo TIME uno dei 100 migliori racconti di sempre - è ambientato nel 1985, durante le tensioni tra Unione Sovietica e Stati Uniti accelerate dalla superiorità strategica di questi ultimi dovuta alla figura di Jon Osterman/Dr. Manhattan, uno scienziato capace di piegare la materia dopo un incidente. La storia segue un gruppo di supereroi (la maggior parte dei quali non ha superpoteri) affrontare una serie di eventi originati dal misterioso omicidio di uno di essi.

Dopo l'iniziativa editoriale del 2012 Before Watchmen, con il rilancio Rinascita, nell'ultimo anno il Dr. Manhattan ha assunto una posizione centralissima nelle storie raccontate dalla DC Comics nei suoi numerosi fumetti, in quanto responsabile a sorpresa dell'alterazione della linea temporale che nel 2011 ha creato l'universo dei Nuovi 52. Un'ingerenza i cui primi indizi sono disseminati nell'albo speciale Universo DC: Rinascita pubblicato in Italia da RW Lion, nel quale Batman trova nella Batcaverna la spilla del Comico, un altro personaggio di Watchmen.