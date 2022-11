HBO cancella Westworld: La serie non avrà un finale

News Serie TV

Nelle intenzioni degli ideatori Jonathan Nolan e Lisa Joy, la serie di fantascienza sarebbe tornata con una quinta e ultima stagione

Succede anche a HBO: Westworld lascia per sempre il piccolo schermo senza che la sua storia visionaria abbia avuto un finale. In modo inaspettato, sebbene siano trascorse dodici settimane dall'ultimo episodio della quarta stagione, la rete via cavo ha annunciato la cancellazione della serie di fantascienza creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy ispirandosi al film degli anni '70 Il mondo dei robot.

"Nelle ultime quattro stagioni, Lisa e Jonah hanno condotto gli spettatori in un'odissea incredibile, alzando il livello a ogni passo. Siamo estremamente grati a loro, così come al loro cast, ai produttori e alla troupe di immenso talento e a tutti i nostri partner a Kilter Films, Bad Robot e Warner Bros. Television. È stato appassionante unirsi a loro in questo viaggio", ha dichiarato HBO in un comunicato senza motivare le ragioni della cancellazione. Guardando però le medie d'ascolto, passate da 1,82 milioni di spettatori nella prima stagione ad appena 349,000 nella quarta (quest'anno in calo del 57%, e del 73% i rating nel target demografico 18-49), tutto lascia pensare che queste non giustificassero più gli ingenti costi.

"Realizzare Westworld è stato uno dei momenti più alti della nostra carriera", è stata la risposta di Nolan e Joy. "Siamo profondamente grati al nostro straordinario cast e alla troupe per aver creato questi personaggi indelebili e mondi brillanti. Abbiamo avuto il privilegio di raccontare queste storie sul futuro della coscienza - umana e oltre - nel breve lasso di tempo prima che i nostri padroni dell'IA ce lo impedissero". In una recente occasione, rispondendo a una domanda sul futuro della serie, Nolan aveva detto di aver concepito sin dall'inizio una quinta e ultima stagione. Così non sarà.