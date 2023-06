HBO cancella Perry Mason dopo due stagioni

News Serie TV

La serie con Matthew Rhys aveva riportato in tv il personaggio creato da Erle Stanley Gardner.

Brutte notizie per i fan di Perry Mason: la rete americana HBO ha cancellato il crime drama d'ambientazione storica con il vincitore dell'Emmy Matthew Rhys nei panni del celebre personaggio creato da Erle Stanley Gardner. L'annuncio segue di poco più di un mese il finale della seconda stagione, in Italia proposto solo pochi giorni fa da Sky, anche in streaming su NOW.

Perry Mason cancellata: Il comunicato di HBO

"Siamo enormemente grati per il notevole lavoro di Matthew Rhys e per il cast e la troupe senza rivali di Perry Mason per la loro reinterpretazione di un franchise così prezioso e leggendario", ha dichiarato HBO in un comunicato. "Anche se non andremo avanti con un'altra stagione della serie, siamo entusiasti di continuare a lavorare con i brillanti creativi del Team Downey a progetti futuri".

Prodotta da Robert Downey Jr., quest'anno Perry Mason era tornata in tv in una nuova serata, quella del lunedì invece della consueta domenica delle serie HBO, dopo quasi tre anni di assenza dagli schermi. La seconda stagione è stata vista negli Stati Uniti da una media di 362,000 spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.03, in calo rispettivamente del 36 e 69 percento rispetto al ciclo inaugurale. Ad aprile, dopo il finale, lo showrunner Michael Begler aveva confessato a TVLine: "Ho pensato a una terza stagione da quando hanno terminato le riprese. Anche prima. Mi piacerebbe avere l'opportunità. Penso che ci sia così tanta storia da raccontare con questi personaggi. Penso che abbiamo appena cominciato a raccontarla".