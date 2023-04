Harry Potter: C'è davvero bisogno di una Serie TV remake? I fan furiosi con J.K. Rowling

News Serie TV

La notizia di una potenziale - e ormai apparentemente inevitabile - serie basata sui libri di Harry Potter divide gli appassionati, ancora inferociti per le dichiarazioni dell'autrice contro la comunità trans.

Una Serie TV basata sulla fortunatissima saga di Harry Potter, già adattata in otto film usciti tra il 2001 e il 2011, sembra ormai sempre più vicina a ottenere l'ordine ufficiale da parte di HBO Max. Il progetto, stando alle prime anticipazioni trapelate, prevede ben sette stagioni, una per ogni libro, e coinvolge come produttrice esecutiva anche l'autrice J.K. Rowling. L'indiscrezione bomba, lanciata da Bloomberg qualche giorno fa, tuttavia non è stata accolta in modo unanime dai fan. C'è chi si chiede se sia davvero necessaria una serie remake dopo il grande successo dei film (nonostante non sia ancora chiaro su cosa possa esattamente concentrarsi). Le reazioni più furiose sono state però quelle dei fan che non vorrebbero che nel progetto fosse coinvolta J.K. Rowling. Il motivo, come potete immaginare, è sempre lo stesso: i commenti della scrittrice considerati denigratori nei confronti della comunità trans.

La serie tv su Harry Potter: Le reazioni dei fan

Per molti fan non avrebbe senso un remake pedissequo dei film con nuovi attori nei ruoli di Harry, Hermione e Ron. C'è chi giustamente preferirebbe una nuova storia, magari sui Malandrini o sui fondatori di Hogwarts. Su Twitter alcuni fan sono stati durissimi soprattutto nei confronti della Rowling dichiarando di non voler sostenere nessun progetto che la veda coinvolta. "Qualche anno fa questo sarebbe stato un sogno. Ora è uno schiaffo in faccia. JKR ha distrutto tutto ciò che era speciale di Harry Potter e non c'è universo in cui sosterrò qualcosa che dia letteralmente a un cattivo come lei soldi o riconoscimento", ha scritto l'utente @lizziethat. "Non abbiamo bisogno di altri Harry Potter. Non date a J.K. Rowling un altro centesimo", si legge in un altro post.

Che senso ha fare una serie tv su Harry potter se esistono già i film e i libri?

Perché rivedere sempre le stesse cose?



Non avrebbe più senso farla sui malandrini?#HarryPotter pic.twitter.com/YWmMp1xeTK — Giuls|♠️Just me♠️| (@lasfigamisegue) April 4, 2023

A few years ago this would have been a dream. Now it's a slap in the face. JKR has destroyed everything that was special about Harry Potter and there's no universe in which I will support anything that gives a literal villain like her money or recognition. https://t.co/UJIxzjZwwF — Lissete Lanuza Sáenz ✨ (@lizziethat) April 3, 2023

J.K. Rowling travolta dalle polemiche

L'autrice di Harry Potter è stata travolta da una valanga di polemiche negli ultimi anni per alcuni suoi tweet e commenti considerati transfobici. Nonostante una lunga lettera di scuse pubblicata sul suo sito, Rowling si è messa contro una bella fetta di fan che non le hanno perdonato certe dichiarazioni. Da allora ha peggiorato le cose rilasciando altre interviste controverse nelle quali non prendeva una posizione netta. Negli anni alcuni attori dei film si sono schierati dalla parte del pubblico dicendo pubblicamente di non essere d'accordo con le affermazioni della scrittrice (è il caso di Daniel Radcliffe ed Emma Watson) mentre altri l'hano difesa (come Ralph Fiennes ed Helena Bonham Carter). Il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, si è espresso più volte a a sostegno dell'autrice e adesso tra lei e la casa di produzione dei film (e della probabile serie tv) sembra pace fatta. Non potrebbe essere altrimenti se si vuole espandere il franchise, visto che J.K. Rowling possiede tutti i diritti dei libri e ha l'ultima parola su tutto.