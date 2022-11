Harry Potter non sarebbe esistito senza Willow, dice il creatore della serie sequel su Disney+

News Serie TV

È disponibile in streaming la serie di avventura sequel dell'omonimo film di culto del 1988: ecco perché, secondo l'ideatore Jonathan Kasdan, il film di Lucasfilm spianò la strada al franchise basato sui romanzi di J. K. Rowling.

Debutta oggi in streaming su Disney+ Willow, la serie basata sull'omonimo film di avventura fantasy del 1988 ideato da George Lucas in persona. Il film, con Warwick Davis nei panni di uno stregone con la missione di salvare una neonata destinata a unire i regni, 34 anni fa impressionò l'ideatore della serie Jonathan Kasdan, che all'epoca aveva 8 anni. Oggi, nel presentare questo seguito della storia, Kasdan fa notare i parallelismi tra il film diretto da Ron Howard e quelli della saga di Harry Potter, diventati un fenomeno culturale (molto più di Willow, che nel 1988 non raggiunse il successo sperato). Parlando con Entertainment Weekly, l'autore spiega che è stato proprio il successo del franchise basato sulle opere di J. K. Rowling a spingerlo a rivisitare la storia dello stregone interpretato da Warwick Davis.

Willow: Ecco perché ha anticipato Harry Potter, secondo Jonathan Kasdan

Cosa avrebbero in comune Willow e Harry Potter? Secondo Jonathan Kasdan il nucleo centrale ovvero l'idea di un bambino rimasto orfano destinato a sconfiggere un grande cattivo e l'oscurità. Nel film originale, infatti, Willow doveva salvare la neonata imperatrice Elora Danan, destinata a sconfiggere il male incarnato dalla malvagia maga regina Bavmorda (Jean Marsh). Anche Harry Potter è un orfano "prescelto" per sconfiggere il male assoluto personificato da Voldemort. A proposito dei parallelismi tra le due saghe, Kasdan osserva:

"Quando Harry Potter è diventato un fenomeno culturale a livello di Star Wars, ho iniziato a pensare a Willow. È difficile non guardare le origini di Harry Potter, che è un bambino che viene lasciato sulla soglia, e non identificarlo in un modo abbastanza chiaro. Devi chiederti se J.K. Rowling non stesse pensando anche lei un po' a Willow"

Willow nel 1988 fu una delusione al botteghino (incassò "solo" 52,3 milioni di dollari, una cifra molto bassa rispetto a quanto rendevano altre saghe di Lucasfilm come Star Wars e Indiana Jones). Eppure il regista Ron Howard non ha mai perso le speranze in un sequel. L'occasione è arrivata quando Kasdan, figlio dello sceneggiatore di successi Lucasfilm come I predatori dell'arca perduta e Star Wars: L'impero colpisce ancora Lawrence Kasdan, ha incontrato Howard mentre lavoravano insieme sul set di Solo: A Star Wars Story; i due hanno iniziato a pensare seriamente a come dar vita a un seguito delle storie dello stregone Willow ed è nata la serie destinata a Disney+. Per il creatore della serie, il punto di partenza doveva essere sempre Elora Danan. "Sono partito da quella bambina. Mi sono chiesto 'C'è un motivo per continuare a raccontare questa storia?' Ed ero curioso di sapere cosa fosse successo a quella bambina e cosa avrebbe fatto con quel potere", osserva.

La trama di Willow: La serie

In Willow: La serie lo stregone Nelwyn torna, anni dopo aver salvato Elora Danan, per guidare un improbabile gruppo di eroi in una missione alla scoperta di un mondo al di là di ogni immaginazione. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un nuovo gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

I primi due episodi di Willow sono disponibili da oggi, 30 novembre, su Disney+. I restanti 4 usciranno uno a settimana ogni mercoledì, fino al 28 dicembre.