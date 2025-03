Harry Potter: Nick Frost pronto a interpretare Hagrid nella serie HBO

News Serie TV

L'attore e comico britannico Nick Frost sarebbe vicinissimo al ruolo del guardiacaccia Hagrid nell'adattamento tv di Harry Potter in lavorazione a HBO: cosa sappiamo.

La serie tv di Harry Potter attesa su HBO sta lentamente rivelando i suoi protagonisti, sebbene non siano state ancora condivise notizie ufficiali da parte della rete. L'ultima novità riguarda l'attore e comico britannico Nick Frost, che sembra essere pronto a interpretare il leggendario Rubeus Hagrid, il mezzogigante guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi a Hogwarts. Secondo quanto riportato da Deadline, Frost sarebbe in trattative avanzate per entrare nel cast della serie, in un ruolo che è stato a lungo ricoperto dal compianto Robbie Coltrane nei film.

Nick Frost sarà Hagrid?

Frost, noto per il suo lungo sodalizio artistico con Simon Pegg, è un attore e comico britannico ha già conquistato il pubblico con pellicole come L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz e Paul, ma anche con la serie tv Truth Seekers di Prime Video. La sua comicità e la sua versatilità sembrano perfette per portare sullo schermo il calore e la simpatia di Hagrid, uno dei personaggi più amati della saga di J.K. Rowling. Nonostante HBO non abbia confermato ufficialmente nulla, le voci su Frost hanno iniziato a circolare con forza la scorsa settimana, quando l’attore ha postato un enigmatico messaggio su Instagram, dicendo "Sta succedendo sta davvero succedendo", che molti fan hanno interpretato come un chiaro riferimento alla sua possibile partecipazione al progetto. Inoltre, Frost ha recentemente iniziato a seguire gli altri potenziali membri del cast della serie su Instagram, alimentando ulteriormente i rumor.

Harry Potter: Tutto quello che sappiamo sulla serie tv, finora

Il nome di Nick Frost è solo l'ultimo di una lunga lista di attori che, nei mesi scorsi, sono stati collegati al progetto. Al momento l'unico nome certo, perché confermato dal diretto interessato, è quello di John Lithgow nei panni di Albus Silente. Janet McTeer sarebbe invece quella più vicina al ruolo di Minerva McGranitt mentre Paapa Essiedu sarebbe sul punto di firmare l'accordo definitivo per il ruolo di Severus Piton. Al momento nulla è trapelato sui giovani attori che interpreteranno Harry, Ron ed Hermione, ma sappiamo che ben 32.000 giovani talenti hanno inviato il proprio provino.

La serie, che punta a essere un adattamento fedele dei libri, proseguirà sulla scia del successo dei film, ma con una visione artistica rinnovata, sotto la guida della showrunner Francesca Gardiner e del regista Mark Mylod (già dietro Succession). Sarà girata presso gli studi Warner Bros Leavesden, dove sono stati realizzati i film, entrerà in produzione nell'estate del 2025. L'intenzione è di far vivere il mondo di Hogwarts per un lungo periodo, con ogni libro della saga esplorato in modo più approfondito e con la supervisione della stessa autrice J.K. Rowling, coinvolta come produttrice esecutiva, e il coinvolgimento di David Heyman, produttore dei film. Il debutto è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.