Seguendo la linea dei romanzi, la serie tv di Harry Potter dovrebbe fare spazio a diversi personaggi secondari poco esplorati nella saga cinematografica: è il caso di Dobby.

Harry Potter tornerà sotto forma di Serie TV e molti dei personaggi secondari esplorati nella saga letteraria ma poco in quella cinematografica potrebbero finalmente ottenere lo spazio che meritano. Il nuovo progetto voluto da HBO seguirà tutti e sette i romanzi di J.K. Rowling, ognuno adattato in una stagione per un totale di sette. Con i casting attualmente in corso, il pubblico desidera scoprire di più su chi riporterà sullo schermo i personaggi più amati di Harry Potter ed uno, in particolare, potrebbe avere un ruolo molto più importante nella serie tv di quanto avuto nella saga cinematografica: e se quel personaggio fosse Dobby?

Harry Potter, Dobby potrebbe avere un ruolo più importante nella Serie TV

La prima volta che il pubblico ha incontrato Dobby è stato in Harry Potter: La camera dei segreti, un fattore rispettato sia nel romanzo che nella saga cinematografica. Dobby è schiavo del suo padrone Lucius Malfoy e appare di continuo nell’arco narrativo de La camera dei segreti finché non ottiene la libertà per merito di Harry. Se nei romanzi Dobby è apparso più volte, nella saga cinematografica il suo potenziale non è stato esplorato: infatti è riapparso soltanto nell’ultimo capitolo diviso in due parti, salutando così il franchise di successo. Nella serie tv, quest’aspetto potrebbe cambiare offrendo a Dobby molto più spazio, avendo più tempo e arco narrativo a disposizione. Nei romanzi, infatti, l’elfo è stato coinvolto anche ne Il calice di fuoco, L’ordine della fenice e Il principe mezzosangue. Diventato un elfo libero, Dobby ha ottenuto un lavoro nelle cucine di Hogwarts ma, ricevendo una paga misera, ha spinto Hermione a combattere per i diritti degli elfi domestici, una trama che non è stata mai esplorata nei film.

Coinvolgendo maggiormente Dobby, la serie tv potrebbe quindi introdurre anche altri elfi come Winky, un’elfa che non sopporta la libertà e che combatte la depressione con qualche burrobirra di troppo. Dobby sarà molto premuroso nei suoi confronti e ha aiutato più volte anche Harry, ad esempio in occasione della seconda prova del Torneo Tremaghi, portandogli dell’Algabranchia per respirare sott’acqua. Avendo un ruolo più concreto nella serie tv, la sua conclusione avrà un impatto molto più forte. Come accaduto nei romanzi e anche nei film, Dobby alla fine muore e la sua dipartita è una delle più emozionanti, soprattutto perché nei romanzi è stato maggiormente coinvolto e quindi ha avuto un ruolo più incisivo nella vita di Harry Potter. Al momento si tratta di ipotesi, ma la serie tv dovrebbe esplorare più fedelmente quanto accade nei romanzi per cui potrebbe coinvolgere senza difficoltà Dobby.