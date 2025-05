Harry Potter: La nuova serie tv non sarà un megafono per le opinioni personali di J.K. Rowling, ribadisce HBO

News Serie TV

Il presidente di HBO Casey Bloys rassicura i fan: la nuova serie tv non sarà influenzata dai controversi messaggi anti-trans dell'autrice dei libri J.K. Rowling.

Nonostante la presenza di J.K. Rowling come produttrice esecutiva, la serie tv di Harry Potter targata HBO - attualmente in sviluppo e prossima alle riprese - non sarà uno strumento per veicolare le opinioni personali dell'autrice, in particolare quelle legate alle sue controverse posizioni sulla comunità transgender. A ribadirlo è stato Casey Bloys, presidente e CEO dei contenuti di HBO e Max, durante un'intervista nel podcast The Town.

Harry Potter: HBO risponde alle preoccupazioni dei fan su J.K. Rowling

"Harry Potter non è segretamente infuso di nulla", ha affermato Bloys, rispondendo alle preoccupazioni dei fan. "E lei ha diritto alle sue opinioni personali. Penso che le persone abbiano ben chiaro che è libera di esprimerle", ha aggiunto. Rowling, ormai da anni al centro di forti polemiche per dichiarazioni considerate anti-trans - al punto da essere apertamente criticata anche da alcuni degli attori protagonisti dei film originali, tra cui Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint - recentemente ha attirato nuovamente l'attenzione per aver celebrato una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che esclude le donne transgender dalla definizione legale di "donna" nell’ambito dell'Equality Act.

Nonostante ciò, Bloys ha chiarito che HBO non ha mai avuto dubbi sulla collaborazione con l'autrice (peraltro indispensabile per poter mettere le mani sul materiale letterario). "La decisione di lavorare con J.K. Rowling non è una novità per noi. Siamo in affari con lei da 25 anni", ha detto il dirigente ricordando che la rete collabora da tempo con la BBC per la serie CB Strike, basata su una diversa saga di romanzi scritta da Rowling sotto pseudonimo maschile. Rispondendo a domande più dirette, Bloys ha precisato di non monitorare costantemente l'account X (ex Twitter) dell’autrice. "Sono molto consapevole delle sue opinioni e di ciò che accade. Quindi, non lo controllo spesso. Se volete discutere con lei, potete farlo su Twitter", ha detto, chiudendo la questione in modo secco.

Harry Potter: Il cast e la trama della nuova serie

Il nuovo progetto è stato presentato come una versione fedele della celebre saga letteraria, pensata per far conoscere il mondo di Harry Potter a una nuova generazione, pur mantenendo l'affetto del pubblico storico. Ogni stagione esplorerà in profondità il mondo magico di Hogwarts, ripercorrendo le avventure di Harry, Hermione e Ron così come raccontate nei romanzi. Tra i produttori figura anche David Heyman, già coinvolto nella produzione cinematografica originale della saga.

Il cast ha già iniziato a prendere forma: John Lithgow interpreterà Albus Silente, Janet McTeer sarà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu vestirà i panni di Severus Piton e Nick Frost sarà Rubeus Hagrid. A questi si aggiungono Luke Thallon nel ruolo del professor Quirinius Raptor e Paul Whitehouse in quello di Argus Gazza, il custode di Hogwarts. Restano invece ancora da annunciare i nomi degli attori che interpreteranno i tre protagonisti principali: Harry, Hermione e Ron.

Dove e quando uscirà la serie

La serie sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di video in streaming Max, con un debutto previsto tra il 2026 e l’inizio del 2027. Oltre ai Paesi dove Max è già presente, la piattaforma verrà lanciata anche in territori come Regno Unito, Germania, Turchia e Italia, dove la serie sarà quindi visibile al momento della distribuzione.