Harry Potter: Janet McTeer in trattativa per il ruolo di Minerva McGranitt nella serie tv

Continuano i casting per l'attesissima serie tv di Harry Potter di HBO: la rete starebbe per chiudere anche l'accordo con Paapa Essiedu per il ruolo di Severus Piton.

Il magico universo di Harry Potter si prepara ad accogliere nuovi talenti nella serie tv basata sui libri in lavorazione a HBO. Secondo Deadline, la rete starebbe chiudendo le trattative per due importanti ruoli, e c'è un nuovo nome associato alla parte della professoressa Minerva McGranitt, il personaggio interpretato da Maggie Smith nei film della saga. Secondo fonti vicine alla produzione, sarebbe l'attrice nominata agli Oscar e agli Emmy Janet McTeer quella più vicina al ruolo. Inoltre, Paapa Essiedu, di cui già si parlava, sarebbe sul punto di firmare l'accordo definitivo per il ruolo di Severus Piton, un altro personaggio fondamentale nel mondo di Harry Potter.

Harry Potter: Le ultime notizie sul cast della serie tv

McTeer e Essiedu si unirebbero a un cast che include anche John Lithgow nel ruolo del professor Albus Silente (finora l'unica presenza confermata dallo stesso diretto interessato). Fino a questo momento, comunque, HBO non ha mai né confermato né smentito le indiscrezioni sui casting. La rete, infatti, si è sempre limitata a rilasciare questa dichiarazione: "Apprezziamo che una serie di così alto profilo attiri un sacco di voci e speculazioni. A mano a mano che procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi".

Janet McTeer sarà Minerva McGranitt?

McTeer non è il primo nome che si fa per il ruolo della professoressa di Trasfigurazione, che è anche la vice-preside di Hogwarts e la caposcuola di Grifondoro. Nei mesi scorsi si parlava anche di Sharon Horgan e Rachel Weisz che sarebbero state in lizza per lo stesso ruolo. Allo stesso modo, per il ruolo di Silente circolava il nome di Mark Strong, ma poi Lithgow ha confermato la sua partecipazione fugando ogni dubbio all riguardo. In tv McTeer ha recentemente recitato nella serie Netflix Kaos, cancellata dopo una sola stagione, e in The Old Man di FX. Ha ottenuto una nomination agli Oscar per il film del 1999 In cerca d'amore, che le è valso anche un Golden Globe, e per Albert Nobbs. Inoltre apparirà prossimamente in Mission: Impossible - The Final Reckoning. Proprio come Maggie Smith, vanta anche una florida carriera teatrale: ha infatti vinto un Tony e un Olivier Awards per Casa di bambola e ha collezionato anche altre nomination ai Tony e agli Olivier.

Un casting basato su diversità e inclusività

Paapa Essiedu, ormai vicinissimo al ruolo di Severus Piton, rappresenta sicuramente una scelta interessante, considerando che l'età del personaggio nella serie sarà quella di un trentenne (più in linea con l'età del personaggio nel primo libro). Essiedu, se confermato, lo interpreterà quindi in una nuova versione che abbraccia una lettura più giovane del ruolo rispetto a quanto visto nei film, dove Alan Rickman lo interpretava in età avanzata.

L'attenzione alla diversità e inclusività nella scelta dei protagonisti è un elemento centrale di questa nuova versione. La scelta di attori di etnie diverse rappresenta un passo importante nella costruzione di un universo magico più rappresentativo ma, allo stesso tempo, questo nuovo adattamento promette di essere più fedele ai libri e coinvolge l'autrice J.K. Rowling come produttrice esecutiva. Sarà dunque sempre lei ad avere l'ultima parola. Al momento nulla è trapelato sui giovani attori che interpreteranno Harry, Ron ed Hermione, ma sappiamo che ben 32.000 giovani talenti hanno inviato il proprio provino.

Harry Potter: Quando uscirà la serie tv?

La serie, che si preannuncia un adattamento fedele della saga letteraria di J.K. Rowling, proseguirà sulla scia del successo dei film, ma con una nuova visione artistica. Le riprese inizieranno nell'estate del 2025 presso i Warner Bros Studios Leavesden, dove sono stati girati i film. Sappiamo, inoltre, che è coinvolto anche il produttore dei film David Heyman e che Francesca Gardiner e Mark Mylod, già dietro un titolo prestigioso come Succession, saranno rispettivamente showrunner e regista della serie. La serie si prospetta come un viaggio lungo un decennio, con l'intenzione di esplorare ogni libro in maniera dettagliata e rispettosa dell'opera originale. La data di debutto è prevista per la fine del 2026 o l'inizio del 2027.