Harry Potter: J.K. Rowling condivide la sua prima impressione sulla Serie TV

News Serie TV

L'autrice dei libri di Harry Potter, J.K. Rowling, ha letto i copioni della serie targata HBO Max e ha detto la sua.

A distanza di oltre due anni dall'annuncio ufficiale della serie TV di Harry Potter targata HBO Max, l'autrice dei libri J.K. Rowling ha finalmente rotto il silenzio sul progetto condividendo le sue prime impressioni. Le riprese inizieranno a breve nel Regno Unito e la scrittrice, che è coinvolta come produttrice esecutiva e che possiede l'intero controllo sulla saga, ha espresso la sua opinione sui primi copioni che ha avuto modo di leggere.

La serie tv di Harry Potter: Cosa ne pensa J.K. Rowling

Tramite un post pubblicato su X (ex Twitter), Rowling ha scritto: "Ho letto i primi due episodi della futura serie di Harry Potter della HBO e sono COSÌ, COSÌ, COSÌ BELLI!". La scrittrice britannica ha poi chiarito di non essere direttamente coinvolta nella scrittura, ma di collaborare strettamente con gli autori: "No, non scrivo io la serie, ma ho lavorato a stretto contatto con gli sceneggiatori, che sono estremamente talentuosi", ha risposto a un utente.

Una serie ambiziosa e fedele ai libri

La nuova serie televisiva sarà un adattamento dettagliato e fedele dei sette libri originali, con una stagione prevista per ciascun volume. L'obiettivo dichiarato è quello di approfondire le storie, anche quelle assenti o solo accennate nei film, e coinvolgere nuove generazioni di spettatori. Alla guida del progetto ci sono la showrunner Francesca Gardiner (Succession) e il regista Mark Mylod, mentre tra i produttori esecutivi figurano anche David Heyman, già coinvolto nei film originali, e la stessa J.K. Rowling.

Il cast sarà completamente nuovo e coinvolgerà, tra gli altri, i giovani esordienti Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton nei panni di Harry, Ron e Hermione. Le riprese inizieranno quest'estate agli studi Warner Bros. di Leavesden, in Inghilterra, con un debutto previsto per il 2026, anche se Casey Bloys, CEO di HBO, ha indicato il 2027 come data più realistica per la messa in onda (l'arrivo è previsto su HBO Max, servizio di video in streaming che prossimamente verrà lanciato anche in Italia).

Il ritorno di Rowling e le polemiche

Il coinvolgimento di J.K. Rowling, seppur limitato al ruolo di produttrice esecutiva, ha scatenato fin da subito un acceso dibattito tra i fan. L'autrice, da anni al centro di polemiche per le sue dichiarazioni ritenute transfobiche, è stata contestata da una parte consistente del fandom, così come dagli attori storici della saga cinematografica Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint che hanno tutti preso pubblicamente le distanze dalle sue posizioni.

C'è chi convintamente ha dichiarato che boicotterà questa serie. In risposta ai boicottaggi annunciati, Rowling qualche mese fa aveva ironicamente commentato sui social: "Notizie terribili: attivisti stanno organizzando un altro boicottaggio della mia opera, stavolta contro la serie TV di Harry Potter. Come precauzione, ho fatto scorta di champagne". Casey Bloys ha comunque rassicurato i fan contrari alla partecipazione della scrittrice, specificando che Rowling è stata coinvolta soprattutto nella scelta dello sceneggiatore e del regista, ma non ha avuto alcuna influenza su casting, assunzioni o direzione creativa. Di certo, però, il suo parere è fondamentale e questa prima reazione positiva ci fa pensare che la serie stia rispettando gli impegni dichiarati.