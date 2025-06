Harry Potter, ancora aggiunte al cast della serie: Ecco i nuovi Draco, Lucius Malfoy, Molly Weasley e tanti altri

News Serie TV

HBO ha confermato Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Caramell e ha annunciato altri otto attori nel cast della serie che adatterà l'intera saga di Harry Potter per il piccolo schermo.

Hogwarts continua a popolarsi di nuovi volti a cui, volente o nolente, dovremo abituarci. HBO ha annunciato altri nove attori entrati nel cast della serie tv basata sui film di Harry Potter, compresi Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Caramell (casting anticipato da Deadline nei giorni scorsi e ora confermato ufficialmente) e gli attori che interpreteranno Draco e Lucius Malfoy, i Dursley e Molly Weasley, la madre di Ron.

Le nuove aggiunte al cast della serie di Harry Potter

Il giovane Lox Pratt (nella foto in alto a sinistra) è stato scelto per interpretare Draco Malfoy, l'eterno rivale di Harry a Hogwarts che viene smistato nella Casa di Serpeverde. Johnny Flynn (Ripley, al centro nella foto in alto) interpreterà il perfido padre di Draco, Lucius Malfoy. Katherine Parkinson (The IT Crowd, a destra nella foto in alto) sarà la madre di Ron Weasley, Molly Weasley. Ci sono poi (in senso orario nella foto in basso) nei ruoli degli studenti di Hogwarts Leo Earley che sarà Seamus Finnigan, Alessia Leoni che interpreterà Parvati Patil e Sienna Moosah che sarà Lavanda Brown. E ancora Bel Powley (A Small Light) e Daniel Rigby interpreteranno Petunia e Vernon Dursley, i tutori Babbani di Harry, mentre il già citato Bertie Carvel (The Crown) interpreterà Cornelius Caramell, il capo del Ministero della Magia.

Il resto del cast e le altre informazioni sulla serie tv di HBO

Dalle notizie precedenti, conosciamo i nomi degi altri interpreti finora rivelati: Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) e Arabella Stanton (Hermione Granger) oltre a John Lithgow (Dexter) nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer (Kaos) nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu (Progetto Lazarus) nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost (Hot Fuzz) nel ruolo di Rubeus Hagrid (nomi già trapelati) e di Luke Thallon (La Favorita) nel ruolo del professore Quirinius Raptor e Paul Whitehouse (Alice in Wonderland) in quello di Argus Gazza, il custode di Hogwarts.

La serie, descritta come un "adattamento fedele" dei romanzi, sarà girata a partire da quest'estate presso i celebri studi Warner Bros Leavesden, gli stessi che hanno ospitato i film. Ogni stagione sarà dedicata a un singolo libro della saga e approfondirà così diversi aspetti del mondo creato da Rowling (direttamente coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva). Al timone del progetto c'è la showrunner Francesca Gardiner, affiancata dal regista Mark Mylod, noto per il suo lavoro su Succession. Tra i produttori esecutivi ci sono anche David Heyman (già produttore della saga cinematografica), Neil Blair e Ruth Kenley-Letts. Ogni stagione porterà il mondo di Harry Potter ad un nuovo pubblico, oltre a quello già esistente, e sarà disponibile in esclusiva su HBO Max dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati tra cui Germania, Italia e Regno Unito. Il debutto dovrebbe avvenire tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Foto: Courtesy Warner Bros. Discovery