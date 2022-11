Harry Potter: Ci sarà davvero una Serie TV? La risposta di HBO Max

News Serie TV

L'indiscrezione risale a quasi due anni fa: una serie live-action ambientata nel magico mondo creato da J.K. Rowling.

Quello di Harry Potter è un mondo meraviglioso in cui molti, piccoli e grandi, continuano ad amare rifugiarsi. Risalgono all'inizio dello scorso anno le voci dello sviluppo di un adattamento televisivo, una serie live-action, al servizio streaming HBO Max. All'epoca, così venne detto, il progetto era alle primissime fasi, quindi nulla si poteva ancora sapere di quella possibile espansione del mondo creato da J.K. Rowling. Dopo quasi due anni, come stanno realmente le cose? Variety lo ha chiesto a Sarah Aubrey, per la piattaforma a capo dei contenuti originali.

Harry Potter: La Serie TV si farà?

Tutto questo tempo senza nessuna nuova notizia, evidentemente, basta a chiarire che di concreto in realtà non c'è nulla. Ma questo non esclude la volontà di farlo accadere, giusto? Durante un'intervista più ampia con l'importante testata statunitense, Aubrey si è presa un momento per mettere le cose in chiaro sulle intenzioni loro e dello studio. "Nulla è paragonabile a un fan di Harry Potter, in termini di infinito appetito per la storia e nuovi modi di interagire con questi personaggi", ha detto. "Perciò, che si tratti di una reunion, eventi dal vivo o giochi, siamo impegnati a creare nuovi contenuti per quei fan e pensare a cosa fare dopo".

In effetti, Warner Bros. e anche Universal Studios non hanno mai smesso di cavalcare l'onda del successo del franchise, neppure negli ultimi anni, come dimostrano la nuova saga cinematografica Animali fantastici, i parchi tematici The Wizarding World of Harry Potter e l'atteso videogame Hogwarts Legacy. Visto il fenomeno crescente delle serie tv e dei servizi streaming, un passo in questa direzione sembrerebbe scontato. Eppure, conferma una volta per tutte Aubrey, una serie tv di Harry Potter non è in sviluppo, non ancora almeno.

"Al momento non abbiamo una serie attivamente in sviluppo", ha detto. "Ma siamo molto interessati a quel segmento, perché i fan chiedono a gran voce più storie". Molto dipende anche da J.K. Rowling, che detiene i diritti del franchise, e da un suo coinvolgimento, visto che una serie andrebbe a toccare la storia in modo più diretto. E con Animali fantastici la scrittrice ha dimostrato di voler mantenere un certo controllo. Tuttavia, negli ultimi anni Rowling ha agitato non poco le acque a causa di alcune sue opinioni anti-trans, con le star di Harry Potter Daniel Radcliffe e Emma Watson, tra le altre, intervenute con dichiarazioni in forte disaccordo con la sua posizione. E questo potrebbe avere avuto già un impatto. La recente reunion di HBO Max, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, non l'ha coinvolta direttamente, portando molti a speculare sul fatto che non sia stata invitata a partecipare.