Harley Quinn protagonista di una nuova serie animata della DC

Diventato in appena due decenni il quarto pilastro della DC Comics dopo Batman, Superman e Wonder Woman, Harley Quinn sarà la protagonista assoluta di una serie animata per un pubblico adulto disponibile prossimamente sull'annunciato nuovo servizio di video in streaming che il colosso dei fumetti lancerà il prossimo anno.

Iconico avversario dell'Uomo Pipistrello e frequente braccio destro del Joker, dal quale è ossessionata e con il quale talvolta c'è stato del tenero, Harley Quinn è una delle figure femminili più avvenenti dell'Universo DC, tanto divertente e affascinante quanto folle e pericolosa. Creata nel 1992 da Paul Dini e Bruce Timm per la serie animata Batman, vista per la prima volta in un fumetto due anni più tardi e integrata definitivamente nella continuity nel 1999, la consacrazione definitiva di Harley Quinn è arrivata nel 2016 con l'interpretazione di Margot Robbie nel film Suicide Squad, che ne ha cambiato in gran parte i connotati.

Secondo Deadline, Robbie è in trattativa per prestare la propria voce a questa nuova versione animata di Harley Quinn. DC ha ordinato 26 episodi, scritti e prodotti a livello esecutivo dal duo di Powerless Justin Halpern e Patrick Schumacker insieme con Dean Lorey di Warner Bros. Animation. Per il servizio, che si rivolge ai fan della DC, si tratta della terza produzione originale dopo gli ordini di Titans, co-ideata dallo stesso Greg Berlanti di Arrow, The Flash e Supergirl, e del revival della serie animata Young Justice.