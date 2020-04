Hanna, la stagione 2 su Amazon Prime Video a luglio: Il teaser trailer

News Serie TV

La clip introduce il nuovo personaggio interpretato da Dermot Mulroney.

Amazon Prime Video ha annunciato con un teaser trailer, il primo, che la seconda stagione di Hanna, la serie originale con Esme Creed-Miles basata sul film omonimo del 2011, sarà disponibile in streaming dal 3 luglio.

Hanna racconta la storia del personaggio omonimo, un'adolescente fuori dal comune che, senza aver mai conosciuto le dinamiche di una normale società, è stata cresciuta dal padre in una foresta in Romania, addestrata fin dall'età di 2 anni per diventare un'infallibile assassina. Quando un giorno inizia a interessarsi al mondo esterno, Hanna scopre perché è stata costretta all'emarginazione e quale terribile pericolo stia correndo là fuori.

Come si può vedere nella clip, la stagione 2 introduce Dermot Mulroney nel mondo di Hanna. L'attore interpreta John Carmichael, uno spietato supervisore di Utrax, il programma della CIA che trasforma i ragazzini in super soldati. Lo vediamo osservarli attraverso un mosaico di schermi, fino a quando su uno di questi non appare la protagonista, con la quale scambia un'espressione minacciosa.