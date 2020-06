Hanna: Il trailer ufficiale della seconda stagione in arrivo su Amazon Prime Video

News Serie TV

I nuovi episodi della serie arrivano in streaming il prossimo 3 luglio.

Hanna è pronta a prendersi la sua vendetta nel trailer ufficiale della seconda stagione. Il secondo ciclo di episodi della serie originale con Esme Creed-Miles, basata sul film omonimo del 2011, sarà disponibile in streaming dal 3 luglio su Amazon Prime Video.

Hanna: Il riassunto della prima stagione

La serie, che segue il viaggio della giovane protagonista - un'adolescente fuori dal comune che è stata cresciuta lontano dalla società in una foresta in Romania e addestrata per diventare un'infallibile assassina - torna con otto nuovi episodi dopo il tesissimo finale della prima stagione. Nel primo ciclo di episodi la protagonista aveva preso atto della sua situazione scoprendo perché era stata costretta all'emarginazione: l'avevamo lasciata mentre tentava di guadagnarsi la libertà dalla sinistra agenzia governativa Utrax, ma a caro prezzo. Nel tentativo di liberare la compagna Clara (Yasmin Monet Prince), infatti, Hanna aveva perso il padre adottivo Erik Heller (Joel Kinnaman). Nel finale, Hanna e Clara sembravano finalmente libere, mentre correvano nella foresta.

La trama della seconda stagione

Ma il trailer della seconda stagione rivela che Hanna e Clara non si sono ancora liberate di Utrax. Dopo la scoperta fatta alla fine della prima stagione, Hanna sa di non essere l’unica ragazza con abilità straordinarie e un training d’elite. L’organizzazione Utrax, infatti, ha creato un gruppo di ragazzi altamente qualificati che stanno per entrare nella letale seconda fase del programma. Dopo il trasferimento nelle strutture di The Meadows, le giovani reclute si trovano improvvisamente libere da ogni restrizione e vedono profilarsi la possibilità di crearsi una nuova identità nel mondo esterno.

La clip introduce anche lo spietato capo di Utrax John Carmichael (Dermot Mulroney) e il suo secondo comandante Leo Garner (Anthony Welsh), e presenta il ritorno della nemesi, ora alleata, di Hanna, l'agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Con più nemici e poche persone di cui si può fidare, Hanna deve proteggere se stessa e gli altri ragazzi dall'organizzazione senza scrupoli di cui un tempo si fidava.