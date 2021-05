Halston: Ewan McGregor stilista tormentato nel trailer ufficiale italiano della nuova miniserie di Ryan Murphy

News Serie TV

Il drama che ripercorre la vita del famoso designer Roy "Halston" Frowick arriverà in streaming su Netflix il 14 maggio.

Roy "Halston" Frowick ha lasciato decisamente il segno nel mondo della moda. Lo farà anche Halston, la nuova miniserie di Ryan Murphy in arrivo su Netflix il prossimo 14 maggio, nel mondo dello streaming? Il trailer ufficiale italiano ci mostra un eclettico Ewan McGregor nei panni dell'eccentrico e leggendario stilista che nella New York degli anni '70 e '80 legò il suo nome a lusso e prestigio con le sue creazioni.

Halston: La trama

Halston, composta da 5 episodi, segue il percorso del celebre stilista Roy "Halston Frowick" (McGregor) e dell'omonimo marchio, diventato il simbolo di un impero della moda e sinonimo di lusso, sesso e fama nella New York degli anni '70 e '80. "Finché un'aggressiva acquisizione non costringe Halston a lottare per il bene più prezioso che ha: il suo nome", si legge nella descrizione ufficiale. Nel trailer vediamo il determinato protagonista affermare di voler "cambiare il volto della moda americana" sulle note dei Depeche Mode. Seguono effetti caleidoscopici, modelli sontuosi (sono rimasti iconici i celebri caftani disegnati dallo stilista) e droghe. Insomma, sembra che il designer interpretato da McGregor si lascerà andare a parecchi eccessi pur di difendere il suo marchio e le sue creazioni.

Il cast

Oltre al protagonista McGregor, nella serie recitano anche Rory Culkin (City on a Hill) nei panni di Joel Schumacher, Rebecca Dayan (Celeste & Jesse Forever) nei panni di Elsa Peretti, Krysta Rodriguez (Daybreak) nei panni di Liza Minnelli e Bill Pullman (The Sinner) nei panni di David Mahoney. Ruoli secondari sono stati affidati a Vera Farmiga (Bates Motel), Gian Franco Rodriguez (Safe), David Pittu (Law & Order: Special Victims Unit), Sullivan Jones (The Looming Tower) e Kelly Bishop (Una mamma per amica). La produzione esecutiva è affidata a Ryan Murphy (che per Netflix aveva già prodotto la miniserie Hollywood) Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon, Pamela Koffler di Killer Films, Eric Kovtun e Sharr White. Minahan è anche regista della serie.