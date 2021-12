Halo: Lo spettacolare primo trailer della serie tv

News Serie TV

L'adattamento live-action in streaming su Paramount+ nel 2022.

Come Paramount+ aveva promesso, quello dei Game Awards 2021 è stato il palcoscenico ideale dal quale lanciare finalmente la prima, sostanziosa anteprima di Halo, l'atteso adattamento live-action del popolare franchise videoludico omonimo. In streaming nel 2022, la serie di fantascienza coinvolge l'ex star di American Gods Pablo Schreiber negli iconici panni - in realtà una possente armatura - di Master Chief.

La trama e il cast di Halo

Creata e scritta da Kyle Killen e Steven Kane e diretta tra gli altri da Otto Bathurst (Black Mirror), Halo è ambientata nello stesso epico universo apparso per la prima volta nel 2001 con il primo videogame per Xbox. Siamo nel 26° secolo e Master Chief è l'unica speranza di salvezza per una civiltà spinta sull'orlo della distruzione dai Covenant, un'inarrestabile alleanza di svariate razze aliene impegnata nell'annientamento dell'umanità. I 10 episodi prodotti intrecceranno all'azione, all'avventura e a una visione del futuro riccamente immaginata le storie personali di questo e altri personaggi.

Il resto del cast include Natascha McElhone (Californication) nel ruolo della Dott.ssa Catherine Halsey, la brillante e imperscrutabile creatrice dei supersoldati Spartan, e Jen Taylor di Cortana, la più avanzata intelligenza artificiale della storia umana (e, potenzialmente, la chiave per la sopravvivenza della razza), da lei già doppiata nei videogame. Si aggiungono Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi, Natasha Culzac (The Witcher), Olive Gray (EastEnders), Yerin Ha, Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) e Danny Sapani (Penny Dreadful).