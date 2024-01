Halo: La battaglia di Master Chief contro i Covenant ha inizio nello spettacolare trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

L'appuntamento con i nuovi episodi della serie di fantascienza è fissato per l'8 febbraio.

Difficile restare calmi e distaccati alla visione dello spettacolare trailer ufficiale con cui Paramount+ ci ricorda l'appuntamento con la seconda stagione della serie di fantascienza Halo, sempre più vicino: dall'8 febbraio ogni giovedì con un nuovo episodio, due la prima settimana. Con Pablo Schreiber nell'armatura di Master Chief, l'iconico super soldato protagonista dell'omonima, popolare serie di videogiochi, da quest'anno Halo vanta un nuovo showrunner, David Wiener, e anche alcuni nuovi personaggi, uno dei quali interpretato dal veterano di The Originals Joseph Morgan.





Halo: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Nella seconda stagione, John-117/Master Chief guida la sua squadra di Spartan contro la minaccia aliena nota come Covenant. A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò a cui nessuno crederà: che i Covenant si stiano preparando per attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell'umanità, o della sua estinzione: l'Halo.

Morgan veste i panni di James Ackerson, un formidabile agente dell'intelligence che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell'Ufficio d'Intelligence Navale (ONI), dimora dei protocolli di sicurezza più labirintici e impenetrabili della Marina UNSC, creati per mascherarne le operazioni segrete. Al cast si è unita anche Cristina Rodlo (68 Whiskey) con il ruolo di Talia Perez, un caporale specializzato in linguistica per un'unità di comunicazione del Corpo dei Marine UNSC; una recluta relativamente nuova che deve ancora vedere un vero combattimento.