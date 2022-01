Halo: Il nuovo trailer della serie tv è un trionfo di bellezza fantascientifica

News Serie TV

Con Pablo Schreiber nell'armatura di Master Chief, l'adattamento è atteso negli Stati Uniti su Paramount+ a marzo.

Nell'estate del 2018, quando fu annunciato l'ordine di una serie live-action basata sul popolare videogame di fantascienza Halo, i produttori dissero che sarebbe stato caratterizzato da una "visione del futuro riccamente immaginata". Più di tre anni dopo, possiamo capire perfettamente cosa volessero dire dando uno sguardo al nuovo trailer diffuso dal servizio streaming Paramount+, che per l'occasione ne ha annunciato la data di debutto: 24 marzo.

Halo: I dettagli della Serie TV

Creata e scritta da Kyle Killen e Steven Kane e diretta tra gli altri da Otto Bathurst (Black Mirror), Halo è ambientata nello stesso epico universo apparso per la prima volta nel 2001 con il primo videogame per Xbox. Siamo nel 26° secolo e Master Chief (interpretato dall'ex star di American Gods Pablo Schreiber) è l'unica speranza di salvezza per una civiltà spinta sull'orlo della distruzione dai Covenant, un'inarrestabile alleanza di svariate razze aliene impegnata nell'annientamento dell'umanità. La serie prende il nome dalle armi di distruzione di massa create molto tempo fa, che i Covenant stanno cercando di trovare e usare contro l'uomo. La missione di Master Chief è rintracciare l'Halo per vincere la guerra.

Il nuovo trailer, trasmesso negli Stati Uniti domenica sera durante un importante evento sportivo, rivela Cortana, la più avanzata intelligenza artificiale della storia umana e, potenzialmente, la chiave per la sopravvivenza della razza. La sua voce appartiene all'attrice Jen Taylor, la stessa che ha doppiato il personaggio nei videogame. Possiamo apprezzare inoltre Natascha McElhone (Californication) nei panni della Dott.ssa Catherine Halsey, la brillante e imperscrutabile creatrice dei supersoldati Spartan, di cui Master Chief, anche conosciuto come Spartan-117, è il massimo rappresentante, il più potente. Ma quando viene a conoscenza di verità nascoste, Master Chief sembra dissociarsi da quello per cui è stato programmato.