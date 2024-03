Halloween: La serie basata sul fortunato franchise horror va avanti, ecco gli ultimi aggiornamenti

News Serie TV

Il capo dei progetti tv a livello globale di Miramax Marc Helwig ha detto che una serie che punta a espandere il franchise iniziato con il primo film di John Carpenter è "sulla buona strada": ecco cosa sappiamo.

Lo scorso ottobre Miramax ha firmato un accordo per realizzare insieme a Trancas International Films una o più serie tv basate sulla saga horror Halloween, inaugurata con il primo film nel lontano 1978. Il progetto messo in piedi dalla casa di produzione è molto ambizioso: dar vita a un vero e proprio Halloween Universe creando diverse produzioni per il cinema o per la tv. Oggi il capo dei progetti tv a livello globale di Miramax Marc Helwig ha aggiornato gli appassionati del famoso franchise horror confermando l'intenzione di iniziare con una serie tv che ha definito "una grande priorità". Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Halloween: Gli aggiornamenti sulla serie tv

Dal red carpet della serie Netflix The Gentlemen, a Londra, Marc Helwig ha fornito incoraggianti aggiornamenti sulla potenziale prima serie tv ambientata nell'universo di Halloween. A Deadline ha riferito: "Siamo sulla buona strada, è una grande priorità per noi. Negli ultimi mesi ne abbiamo parlato entusiasticamente con un numero di persone davvero talentuose e penso che avremo un'idea abbastanza chiara di ciò che faremo molto presto. Speriamo di riuscire a bloccare il team creativo molto presto".

E mentre si cerca ancora uno showrunner che possa occuparsi del progetto, l'idea per la serie è stata già individuata: potrebbe tornare alle origini del franchise. "È un mondo davvero grande, ma le fondamenta sono il film originale di John Carpenter, i personaggi di quel film e forse un gruppo di personaggi su cui non ci siamo concentrati molto nelle versioni cinematografiche recenti. Si tratta di un reset creativo completo e un ritorno al film originale, invece di rifarsi a uno qualsiasi degli adattamenti cinematografici più recenti", ha spiegato il dirigente.

Halloween: Un franchise di successo

Miramax non è nuova alla collaborazione con Trancas visto che, insieme anche a Blumhouse, ha già prodotto la trilogia più recente, supervisionata da David Gordon Green e uscita nelle sale tra il 2018 e il 2022. La storia, lo ricorderete, è iniziata con il primo capitolo diretto da John Carpenter che ha introdotto l'assassino Michael Myers, un maniaco rinchiuso da piccolo in un manicomio dopo l'omicidio della sorella, che scappa dalla struttura e inizia a terrorizzare un'intera cittadina dell'Illinois fino a quando non viene fermato dalla giovane babysitter Laurie Strode (Jamie Lee Curtis, tornata anche nei film più recenti). In seguito sono stati realizzati ben 7 sequel (senza contare i remake di Rob Zombie del 2007 e del 2009) fino a Halloween del 2018 che è il seguito diretto del primo film. Il franchise, ad oggi, comprende in totale 13 film.