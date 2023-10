Halloween: La saga cinematografica si espande con una Serie TV, diritti a Miramax

News Serie TV

L'obiettivo è creare un unico universo che abbracci serie e film basati sul fortunato franchise horror con Michael Myers.

Michael Myers è pronto a conquistare anche il piccolo schermo. Deadline fa sapere che la casa di produzione Miramax ha acquisito da Trancas International Films i diritti per realizzare una o più serie tv basate sulla saga horror Halloween, inaugurata con il primo film nel lontano 1978. L'obiettivo è espandere il franchise con diversi progetti - al cinema o in tv - collegati tra loro in modo da creare un vero e proprio Halloween Universe.

Halloween: Un franchise in espansione

Miramax non è nuova alla collaborazione con Trancas visto che, insieme anche a Blumhouse, ha già prodotto la trilogia più recente, supervisionata da David Gordon Green e uscita nelle sale tra il 2018 e il 2022. La storia, lo ricorderete, è iniziata con il primo capitolo diretto da John Carpenter che ha introdotto l'assassino Michael Myers, un maniaco rinchiuso da piccolo in un manicomio dopo l'omicidio della sorella, che scappa dalla struttura e inizia a terrorizzare un'intera cittadina dell'Illinois fino a quando non viene fermato dalla giovane babysitter Laurie Strode (Jamie Lee Curtis, tornata anche nei film più recenti). In seguito sono stati realizzati ben 7 sequel (senza contare i remake di Rob Zombie del 2007 e del 2009) fino a Halloween del 2018 che è il seguito diretto del primo film. Il franchise, ad oggi, comprende in totale 13 film.

Cosa sappiamo dei prossimi progetti

Si sa ancora poco sui prossimi progetti televisivi (non sappiamo, per esempio, se il personaggio di Myers tornerà effettivamente), anche perché si sta ancora cercando uno sceneggiatore che se ne prenda carico. "Non potremmo essere più entusiasti di portare Halloween in televisione", ha affermato Marc Helwig, responsabile della televisione globale presso Miramax. "Siamo entusiasti di espandere la nostra lunga e proficua partnership con Trancas e il brillante Malek Akkad introducendo questo franchise iconico a una nuova forma di narrazione e a una nuova generazione di fan", ha aggiunto.

Malek Akkad, capo di Trancas, ha aggiunto: "Trancas International Films è estremamente entusiasta di espandere il nostro rapporto di lunga data con Miramax e non vediamo l'ora di lavorare con Marc Helwig e l'intero team nella creazione di questo nuovo capitolo".