Grotesquerie: Annunciato il cast completo e svelata la trama della nuova serie horror di Ryan Murphy

La nuova serie con Niecy Nash-Betts e Travis Kelce debutterà sull'americana FX a settembre.

Grotesquerie, nuova serie horror di Ryan Murphy (American Horror Story, The Watcher), non è più un mistero. Oltre ad averne annunciato la data di debutto statunitense, 25 settembre, FX ha svelato la trama e i nomi degli attori e delle attrici che affiancheranno i precedentemente annunciati Niecy Nash-Betts (Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer) e Travis Kelce (fidanzato della cantautrice Taylor Swift, alle sue prime esperienze come attore).

Grotesquerie: La trama e il cast della serie tv

Nei 10 episodi di Grotesquerie ordinati da FX, Nash-Betts interpreterà Lois Tryon, una detective impegnata nelle indagini su una serie di crimini efferati nella sua cittadina. Crimini che stanno iniziando a sembrare inquietantemente personali, come se qualcuno, o qualcosa, si stesse prendendo gioco di lei. Oltre alle responsabilità del caso, Lois ha il suo bel da fare a casa. Suo marito Marshall (Courtney B. Vance, American Crime Story) è da tempo sotto cure mediche, mentre il rapporto con la figlia Merritt (Raven Goodwin, Being Mary Jane) è piuttosto teso.

Non sapendo da dove cominciare, Lois accetta l'aiuto di Sorella Megan (Micaela Diamond, Elsbeth), una suora e reporter del "Catholic Guardian". Suor Megan, con il suo passato difficile, ha visto il peggio dell'umanità, eppure crede ancora nella sua capacità di fare del bene. Lois, d'altro canto, teme che il mondo stia soccombendo al male. Mentre lei e Suor Megan mettono insieme gli indizi, si ritrovano intrappolate in una rete sinistra che sembra solo sollevare più domande che risposte.

Il resto del cast include Lesley Manville (Il filo nascosto) nel ruolo di Redd, un'infermiera; Nicholas Alexander Chavez (General Hospital) di Padre Charlie e il già nominato Kelce, il cui personaggio rimane segreto. La sceneggiatura porta le firme di Murphy e dei suoi frequenti collaboratori Jon Robin Baitz (Feud) e Joe Baken (American Horror Story).