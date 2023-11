Griselda: Sofía Vergara spietata come non l'abbiamo vista mai nel trailer ufficiale della miniserie di Netflix

News Serie TV

Il crime drama di 6 episodi sarà disponibile in streaming su Netflix dal 25 gennaio.

Il crimine e il traffico di droga non è sempre stato un affare di soli uomini. In Griselda, la nuova miniserie degli ideatori e produttori di Narcos e Narcos: Messico Eric Newman e Andrés Baiz, Netflix racconta la storia della famigerata narcotrafficante colombiana Griselda Blanco, anche conosciuta come la Madrina o Regina della Droga. Interpretata da un'inedita Sofía Vergara (Modern Family), la criminale si mostra in tutta la sua determinazione e ferocia nel trailer ufficiale, in attesa dell'uscita dei 6 episodi il 25 gennaio.

Griselda: La trama della miniserie con Sofía Vergara

Griselda ripercorre la vita della scaltra e ambiziosa donna d'affari colombiana creatrice di uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Una madre devota, nella Miami degli anni '70 e '80 la miscela letale di fascino e insospettabile ferocia di Griselda Blanco l'ha aiutata a muoversi abilmente tra la sua famiglia e gli affari, portandola a diventare la rinomata Madrina.

Il resto del cast include la cantante colombiana Carolina Giraldo (meglio conosciuta come Karol G) nel ruolo di Carla, un'amica intima di Griselda che arriva a Miami da Medellín (Colombia) insieme ad altre prostitute per aiutare a contrabbandare prodotti. Presto Carla diventa una delle confidenti più fidate di Griselda. A lei si aggiungono Alberto Guerra (Narcos: Messico), Christian Tappan (La Regina del Sud), Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez e Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans), tra gli altri.