Griselda: Sofia Vergara è il boss della droga colombiano nella prima foto della miniserie di Netflix

Il servizio streaming annuncia anche 10 nuove aggiunte al cast.

Sembrano lontanissimi i giorni in cui Sofia Vergara vestiva i panni dell'ex reginetta di bellezza Gloria Delgado-Pritchett in Modern Family. Entro fine anno, l'attrice di origini colombiane sarà su Netflix con Griselda, miniserie del produttore esecutivo e showrunner di Narcos e Narcos: Messico Eric Newman basata sulla vita del boss della droga colombiano Griselda Blanco, da lei interpretata. In occasione dell'annuncio di diverse nuove aggiunte al cast, il servizio streaming ne ha diffuso la prima foto ufficiale.

La trama di Griselda e le nuove aggiunte al cast

Scritta da Ingrid Escajeda (Justified) e diretta interamente dal regista colombiano Andrés Baiz, Griselda ripercorre nei suoi sei episodi di 50 minuti ciascuno la vita dell'abile e ambiziosa donna d'affari colombiana Griselda Blanco, creatrice di uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Una madre devota, la miscela letale di fascino e insospettabile ferocia della Blanco l'ha aiutata a muoversi abilmente tra la sua famiglia e gli affari, portandola a diventare la rinomata Vedova Nera.

Accanto alla Vergara reciteranno Alberto Guerra (Narcos: Messico) con il ruolo di Dario, Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans) di Isabel, Alberto Ammann (Narcos) di Alberto Bravo, Christian Tappan (La rapina del secolo) di Arturo, Diego Trujillo di German Panesso, Paulina Davila (Luis Miguel) di Carmen, Gabriel Sloyer (Narcos) di Diaz, Juliana Aidén Martinez (The Blacklist) di June, Martin Rodriguez di Rivi e José Zúñiga (American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace) di Amilcar.