Griselda: In anteprima i primi minuti della miniserie con Sofia Vergara

Il crime drama, lungo 6 episodi, debutterà domani 25 gennaio in streaming su Netflix: il servizio di video in streaming svela in anteprima i primi minuti.

Netflix inganna l'attesa per Griselda, la miniserie dedicata alla pericolosa narcotrafficante Griselda Blanco, svelando in anteprima i primi 10 minuti del crime drama. Protagonista assoluta è Sofia Vergara, un'attrice che eravamo abituati a vedere nel ruolo comico di Gloria in Modern Family e che ora ha deciso di confrontarsi con una sfida difficile: vestire i panni di una donna colombiana come lei, madre come lei, emigrata come lei. Forse uguale in tutto, fatta eccezione per i crimini che ha commesso. Guardatela qui sotto mentre, nei primi minuti della serie, sveglia i suoi tre figli e si imbarca spedita su un aereo in direzione Miami dove creerà uno dei cartelli della droga più redditizi di sempre.

Griselda: La trama della miniserie con Sofía Vergara

Griselda ripercorre la vita dell'astuta e ambiziosa donna d'affari colombiana che riuscì a spostare chili e chili di cocaina con scaltrezza, inganni e omicidi. La serie ci mostra anche il suo lato di madre devota che nella Miami degli anni '70 e '80 fa di tutto per i figli e prende anche decisioni feroci. In questo modo si muove abilmente tra la sua famiglia e gli affari e diventa la rinomata Madrina, facendosi non pochi nemici.

Il cast

Nel cast, insieme a Sofía Vergara, troviamo Alberto Guerra (Dario Sepúlveda, terzo marito di Griselda), Christian Tappan (Arturo Mesa, amico e contabile di Griselda), Martín Rodríguez (Rivi Ayala, prima rivale e poi prezioso braccio destro), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins, analista dell'intelligence della polizia di Miami), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez, amica di Griselda) e altri. La serie è creata da Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda e Carlo Bernard - team già dietro alle apprezzate serie Netflix Narcos e Narcos: Messico - ed è diretta da Andrés Baiz. Sofía Vergara, oltre che protagonista, è anche produttrice esecutiva.