Grey's Anatomy: Un personaggio torna dopo 17 anni

Il medical drama di nuovo in onda con la stagione 21 dal 26 settembre.

Come ripetiamo spesso, in tv nulla finisce per sempre. A circa 17 anni dall'ultima volta, Kali Rocha riprenderà il ruolo della Dott.ssa Sydney Heron in un arco di tre episodi della prossima, ventunesima stagione del medical drama Grey's Anatomy.

Grey's Anatomy 21: Ricordate la Dott.ssa Sydney Heron?

Grey's Aanatomy aveva introdotto l'instancabilmente allegra Dott.ssa Sydney Heron nella seconda stagione. Una specializzanda al quarto anno presso l'allora Seattle Grace Hospital, aveva sostituito la Dott.ssa Miranda Bailey (Chandra Wilson) come responsabile degli specializzandi al primo anno mentre lei era in maternità. Il personaggio era apparso anche nelle due stagioni successive, durante le quali aveva avuto persino un appuntamento - piuttosto esilarante - con il Dott. Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Per il momento non sono chiare le ragioni che riporteranno Heron al Grey Sloan Memorial Hospital. Il ritorno della Rocha arriva in un momento di grandi cambiamenti per la serie. La stagione 21, il cui debutto negli Stati Uniti è fissato per il 26 settembre (a seguire in Italia in streaming su Disney+), vedrà l'uscita di scena di Jake Borelli (Levi Schmitt) e Midori Francis (Mika Yasuda), l'arrivo di Michael Thomas Grant nei panni di James, il nuovo cappellano gay dell'ospedale, e un maggiore coinvolgimento di Ellen Pompeo (Meredith Grey) e Scott Speedman (Nick Marsh).