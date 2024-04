Grey's Anatomy sta per tornare su Disney+: Ecco la data della stagione 20

News Serie TV

Il medical drama più amato della tv tornerà in streaming su Disney+ tra pochi giorni. Ecco quando.

Ce lo avete chiesto in molti, ora non è più un mistero: Disney+ ha annunciato che Grey's Anatomy, il medical drama più amato della tv, tornerà in Italia il 25 aprile, con la ventesima stagione in streaming con nuovi episodi settimanali ogni giovedì. Il ciclo più recente della serie andrà ad aggiungersi alle diciannove stagioni precedenti già disponibili sulla piattaforma.

Grey's Anatomy: Le novità della stagione 20

Considerata una delle più grandi serie contemporanee, Grey's Anatomy segue un gruppo di medici del Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle che si trovano quotidianamente ad affrontare decisioni di vita o di morte. Cercano conforto l'uno nell'altro e, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non è tutto bianco o nero.

Tra le prime guest star della stagione 20 ci saranno Jessica Capshaw nuovamente nei panni della dottoressa Arizona Robbins, ruolo che l'attrice aveva lasciato nel 2018, mentre Alex Landi tornerà a interpretare il dottor Nico Kim. Nel frattempo, Natalie Morales (Dead to Me) arriverà al Grey Sloan Memorial per interpretare Monica Beltran, un chirurgo pediatrico il cui pragmatismo e la cui lucidità l'hanno resa una delle migliori nel suo campo. La sua volontà di spingersi oltre i limiti può essere ammirevole e seccante, ma è sempre finalizzata a fornire cure di alta qualità ai suoi pazienti. L'altra aggiunta al cast Freddy Miyares (The L Word: Generation Q) sarà invece Dorian, un paziente intelligente, affettuoso e simpatico che è stato coinvolto in un grave incidente e sta lottando per il suo futuro.

Per chi se lo stesse chiedendo, Ellen Pompeo tornerà a interpretare la dottoressa Meredith Grey, sebbene non in tutti gli episodi, come lo scorso anno. Ci sarà inoltre un ultimo, "pazzesco" crossover con lo spin-off prossimo alla conclusione Station 19. Nel frattempo, i fan, sempre numerosi anche in Italia, possono festeggiare il rinnovo della serie per una ventunesima stagione. La notizia risale alla scorsa settimana e questo rinnovo permetterà a Grey's Anatomy non solo di rafforzare il suo primato come medical drama più longevo della tv americana, anche di diventare la serie di prima serata più lunga nella storia della rete ABC.