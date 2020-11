News Serie TV

Nell'episodio andato in onda ieri sera negli Stati Uniti, il medical drama ha sorpreso tutti con una svolta da togliere il fiato. Non andate oltre se volete evitare SPOILER.

Non si dica che dopo 17 stagioni Grey's Anatomy non sa sorprendere ancora i suoi fan. Tornata in onda con una doppia premiere ieri sera negli Stati Uniti, su ABC, la serie ha affrontato di petto il tema della pandemia e, come anticipato nelle scorse settimane, ha riservato un colpo di scena scioccante e sbalorditivo. Ma dire scioccante sembra un eufemismo visto ciò che si sono ritrovati davanti agli occhi gli spettatori: uno dei personaggi più amati della serie è riapparso a sorpresa. Se non volete saperne di più o conoscere altri dettagli, vi consigliamo di interrompere qui la lettura in modo da tenervi lontano dagli inevitabili spoiler.

Greys' Anatomy 17 e la reunion che non ti aspetti (SPOILER)

Verso la fine dell'episodio andato in onda ieri sera Meredith (Ellen Pompeo) è stata trovata priva di sensi nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital. È stato allora che i fan sono stati trascinati in un suo sogno in cui è apparso su una spiaggia, con grande sorpresa, il marito defunto di lei Derek Shepherd. E non si trattava di vecchie scene ma proprio di un ritorno del suo interprete Patrick Demspsey che ha ripreso il ruolo del dottor Stranamore dopo che il suo personaggio aveva perso la vita a causa di un incidente nella stagione 11, lasciando tutti i fan con il cuore spezzato. Tutto ciò è avvenuto alla fine di un episodio intenso, in cui i dottori del Grey Sloan hanno dovuto far fronte alla pandemia da soli e senza dispositivi di protezione sufficienti.

La showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff ha spiegato che riportare sullo schermo Derek è stata una scelta fatta soprattutto per regalare un po' di evasione ai telespettatori, in un momento molto difficile e mentre la stessa serie metteva in scena tutti i problemi legati all'emergenza sanitaria. In alto vedete le foto del backstage della scena che ha postato su Instagram mentre qui in basso le parole che la sceneggiatrice ha affidato a un comunicato:

"Il compito più importante che abbiamo avuto in questa stagione è stato quello di onorare la realtà di questa pandemia globale e l'impatto che sta avendo in particolare sul personale sanitario. Oltre a questo, abbiamo dovuto escogitare modi creativi per consentire al nostro spettacolo di essere ancora divertente e romantico e regalare un po' di evasione. La scena della spiaggia - che rivedremo ancora - ci ha dato un modo per staccare dalla pandemia per un po'. E il ritorno di Derek è stato pura gioia per noi, per Meredith e per i fan. La stagione 17 ha richiesto uno sforzo enorme al nostro cast, alla nostra troupe, ai nostri sceneggiatori e ai nostri partner di Disney e ABC e ne siamo orgogliosi. Ma il nostro impegno non è nulla in confronto al lavoro dei nostri operatori sanitari in prima linea a cui è dedicata questa stagione. Ci auguriamo che la serie ispiri a indossare la mascherina per proteggersi a vicenda. Derek Shepherd direbbe: 'È un bel giorno per salvare delle vite'"

I retroscena spiegati da Ellen Pompeo

È stata la stessa Ellen Pompeo a suggerire a Krista Vernoff di chiamare Patrick Dempsey per un cammeo. L'attrice, che sapeva dell'idea del sogno sulla spiaggia, ha spiegato a Deadline di aver pensato subito a lui che, proprio come lei, possiede una casa sulla spiaggia a Malibu. Dempsey, che è a capo di una fondazione che aiuta i malati di cancro, ha pensato che sarebbe stato bello portare un po' di gioia e speranza alle persone a casa e ha accettato l'invito. "C'è così tanta oscurità e sapevamo che riunirsi sarebbe stato un piccolo raggio di luce. E quindi, penso che abbiamo avuto la stessa idea, in fondo, di voler aiutare le persone e portare un sorriso sui loro volti. Quindi lui ha adorato l'idea. Eravamo molto esaltati e ci siamo divertiti a girare quella scena", ha detto Pompeo. Ma, come si intuisce dal promo del prossimo episodio che vi lasciamo qui in basso, le scene con Meredith e Derek non sono finite. Sappiamo che l'attore tornerà ancora nei prossimi episodi, sebbene non sia stato specificato per quanti ancora.