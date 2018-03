Grey's Anatomy shock: Jessica Capshaw e Sarah Drew lasciano la serie

Grey's Anatomy sull'orlo della tragedia. Dopo aver messo alla prova la pazienza dei fan con i numerosi addii susseguitisi nel corso degli ultimi anni, dalla prossima stagione (assai probabile ma non ancora ordinata ufficialmente) il medical drama di successo di ABC dovrà fare a meno di altri due suoi volti storici: Jessica Capshaw e Sarah Drew, interpreti delle dottoresse Arizona Robbins e April Kepner rispettivamente. Le due attrici non rinnoveranno il contratto, lasciando quindi il cast al termine della quattordicesima stagione attualmente in onda.

Le motivazioni sarebbero di natura creativa, come si intuisce dal comunicato della showrunner Krista Vernoff: "I personaggi di Arizona ed April rimarranno permanentemente legati al tessuto di Grey's Anatomy grazie al lavoro straordinario di Jessica Capshaw e Sarah Drew. Come sceneggiatori, il nostro compito è seguire le storie nella direzione in cui vogliono andare, e talvolta significa dire addio a personaggi che amiamo. È stata una gioia e un privilegio lavorare con attrici così straordinarie". L'ideatrice Shonda Rhimes ha aggiunto: "È sempre difficile per me dire addio a qualcuno dei miei personaggi. Sia Arizona Robbins che April Kepner non solo sono molto amate ma delle icone - per le comunità LBGTQ e cristiane, che sono poco rappresentate in tv. Sarò per sempre grata sia a Jessica sia a Sarah per aver dato vita a questi personaggi con interpretazioni così vibranti e ispiratrici per le donne di tutto il mondo. Faranno sempre parte della nostra famiglia a Shondaland".

Mentre in una seconda dichiarazione Vernoff ha smentito le voci secondo cui il passo indietro delle due attrici sarebbe una conseguenza del recente nuovo accordo di due anni raggiunto con la protagonista Ellen Pompeo, il cui compenso pari a 10 milioni di dollari a stagione starebbe costringendo la produzione a fare dei tagli ("Sono sbagliate, offensive e fuorvianti", ha detto), non si sono fatti attendere i comunicati di commiato delle dirette interessate. Capshaw ha detto: "Negli ultimi dieci anni ho avuto il raro privilegio non solo di interpretare Arizona Robbins ma anche di essere follemente innamorata di farlo. Arizona è gentile, intelligente, divertente, perspicace, audace, giocosa, fiera e buona nel suo lavoro. È stata uno dei primi personaggi LGBTQ regolari a essere rappresentato su un network nazionale. Il suo impatto sul mondo è permanente. Sono grata di avere avuto la possibilità di portarla alla vita e per la vita che ha portato in me. Sono triste nel vederla andare via ma mi consola l'idea che continuerà a vivere incessantemente nelle nostre coscienze e nella nostra immaginazione. Shonda, grazie per avermi fatta salire su queste incredibili montagne russe".

Drew ha detto invece: "Grazie a tutti per l'affetto. So che siete tristi. Lo sono anch'io. Non ho ancora avuto il tempo di elaborare realmente il tutto. Lo so da meno di 48 ore, quindi non sono pronta a dire addio e rilasciare una dichiarazione onnicomprensiva sui miei nove anni nella serie. Quella verrà dopo. Per ora, mi piacerebbe far sapere che vi voglio bene. Amo April, e la sua storia non è ancora finita. E la vera buona notizia (almeno per me) è che sarò qui, sul set, insieme con una delle persone che più preferisco, Kevin McKidd, e il resto della mia amata famiglia di Grey's ancora per tutta questa settimana e la prossima, cosicché possa elaborare tutti i miei sentimenti circondata dalla comunità che mi ha nutrito per quasi un decennio. Per questo, sono molto grata".

Quelle della Robbins e Kepner sono solo le ultime di una lunga lista di uscite dal cast di Grey's Anatomy. Seguono quelle di Jerrika Hinton (interprete di Stephanie Edwards), Sara Ramirez, la quale per gran parte della sua permanenza nello show aveva interpretato l'interesse amoroso della Dott.ssa Robbins, Callie Torres, Patrick Dempsey (Derek Shepherd) e Sandra Oh (Cristina Yang) solo nelle ultime quattro stagioni.