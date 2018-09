Grey's Anatomy potrebbe concludersi con la stagione 16, stando a Ellen Pompeo

Il 2020 potrebbe essere l'anno in cui il sipario calerà su Grey's Anatomy, dopo mezzo trentennio trascorso sempre sulla cresta dell'onda. A rivelarlo è la sua protagonista assoluta Ellen Pompeo in un'intervista con Entertainment Weekly, che al medical drama di ABC dedica la cover story dell'ultimo numero in edicola.

Quando le chiedono se ha già pensato a cosa fare nel momento in cui il contratto recentemente rinnovato per due stagioni scadrà nella primavera del 2020 al termine del sedicesimo ciclo di episodi, Pompeo risponde: "Ovviamente al momento non sono pronta a fare un annuncio formale su quale sia il mio futuro nella serie, ma sento davvero come se avessimo raccontato la maggior parte delle storie che potessimo raccontare. È ora di mescolare le carte. Sicuramente sono in cerca di un cambiamento".

Mettere la parola fine su Grey's Anatomy sembra lo chiedano non solo personaggi come quello della Pompeo, la dottoressa Meredith Grey, che pare abbiano espresso ormai gran parte del loro potenziale, ma anche le circostanze, con la maggior parte dei membri storici del cast partiti verso nuovi lidi e la stessa Shonda Rhimes, l'ideatrice, entrata nella famiglia di Netflix, con cui porterà sullo schermo diverse nuove serie.

Una Rhimes che, sebbene abbia ceduto il ruolo di showrunner a Krista Vernoff, ha assicurato non si tirerà indietro al non facile compito di scrivere l'ultimo episodio della storia di Meredith. Tuttavia ha riconosciuto: "Ho scritto la fine della serie almeno sei volte, ma non l'abbiamo mai finita. Ogni volta che pensavo 'È così che la serie dovrebbe finire', abbiamo superato quei momenti. Quindi ho smesso di provarci. Ora, non ne ho idea [di quando finirà]".

In attesa di sapere se la stagione 16 sarà davvero l'ultima, la 15 è pronta al debutto negli Stati Uniti questo giovedì 27 settembre con un doppio episodio. In Italia, invece, bisognerà attendere qualche settimana in più: il 29 ottobre alle ore 21:00 su FoxLife.